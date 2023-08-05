СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Черном море

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк после удара дрона ВСУ по танкеру в Керченском заливе.
«Любой „хлопок“, происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», — заявил Василий Малюк, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.
Из дальнейших слов Малюка следует, что ВСУ будут продолжать атаковать гражданские суда и объекты в Черном море. Украинская сторона игнорирует тот факт, что Крым вошел в состав России в 2014 году.
Ранее ВСУ атаковали гражданское судно в Керченском проливе. Судно осталось на плаву. Украинский режиссер Игорь Лопатенок заявил, что военные, которые участвовали в атаке, — «морские пираты».
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