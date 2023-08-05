Как три российских солдата на танке «Алеша» уничтожили сотню военных ВСУ. Фото, видео

Экипаж танка «Алеша», уничтоживший больше ста солдат ВСУ, представлен к званию Героев России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия-2015. Москва, военная техника, Т-72Б3, полигон
Военнослужащие отразили атаку превосходящих сил украинцев на Запорожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Военнослужащие отразили атаку превосходящих сил украинцев на Запорожском направлении. URA.RU рассказывает, как российским военным удалось уничтожить более ста украинских военных.

Экипаж танка попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа, старший лейтенант Расим Баксиков, оказал военнослужащему первую помощь и передал медикам, а сам занял его место в бою.

Старший лейтенант Расим Баксиков занял место раненого в бою
Старший лейтенант Расим Баксиков занял место раненого в бою

Лейтенант Александр Леваков решил заменить раненого. Экипаж выдвинулся на поддержку обороняющимся. Возле одного из населенных пунктов танкисты обнаружили восемь единиц техники противника, в том числе два танка.

Армия-2015. Москва
Экипаж вступил в бой на танке Т-72Б3 (архивное фото)
Фото:

Баксиков принял решение вступать в бой, несмотря на превосходящие силы украинцев. Неожиданно для ВСУ он вышел на огневой рубеж. Старший лейтенант командовал работой экипажа, а Леваков передавал указания наводчику и руководил огнем танка.

Лейтенант Александр Леваков руководил огнем танка
Лейтенант Александр Леваков руководил огнем танка

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. Позже был уничтожен «М113» и пять бронетранспортеров «MaxxPro» вместе с десантом. Еще 40 минут экипаж «Алеши» прикрывал российских военнослужащих, а после отправился на перезарядку.

Гонка героев 2016. Екатеринбург
Экипаж уничтожил восемь единиц техники ВСУ на танке Т-72Б3 (архивное фото)
Фото:

Сменивший экипаж танк получил повреждение, Баксиков с командой отбуксировал технику и спас экипаж поврежденного танка. В общей сложности экипаж «Алеши» уничтожил более ста украинских военных и восемь единиц тяжелой техники.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Он был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Военнослужащие отразили атаку превосходящих сил украинцев на Запорожском направлении. URA.RU рассказывает, как российским военным удалось уничтожить более ста украинских военных. Экипаж танка попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа, старший лейтенант Расим Баксиков, оказал военнослужащему первую помощь и передал медикам, а сам занял его место в бою. Лейтенант Александр Леваков решил заменить раненого. Экипаж выдвинулся на поддержку обороняющимся. Возле одного из населенных пунктов танкисты обнаружили восемь единиц техники противника, в том числе два танка. Баксиков принял решение вступать в бой, несмотря на превосходящие силы украинцев. Неожиданно для ВСУ он вышел на огневой рубеж. Старший лейтенант командовал работой экипажа, а Леваков передавал указания наводчику и руководил огнем танка. В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. Позже был уничтожен «М113» и пять бронетранспортеров «MaxxPro» вместе с десантом. Еще 40 минут экипаж «Алеши» прикрывал российских военнослужащих, а после отправился на перезарядку. Сменивший экипаж танк получил повреждение, Баксиков с командой отбуксировал технику и спас экипаж поврежденного танка. В общей сложности экипаж «Алеши» уничтожил более ста украинских военных и восемь единиц тяжелой техники. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Он был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...