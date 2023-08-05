Как три российских солдата на танке «Алеша» уничтожили сотню военных ВСУ. Фото, видео

Экипаж танка «Алеша», уничтоживший больше ста солдат ВСУ, представлен к званию Героев России

05 августа 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Военнослужащие отразили атаку превосходящих сил украинцев на Запорожском направлении Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Военнослужащие отразили атаку превосходящих сил украинцев на Запорожском направлении. URA.RU рассказывает, как российским военным удалось уничтожить более ста украинских военных. Экипаж танка попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа, старший лейтенант Расим Баксиков, оказал военнослужащему первую помощь и передал медикам, а сам занял его место в бою. Старший лейтенант Расим Баксиков занял место раненого в бою Скриншот: репортаж телеканала «Известия» (https://goo.su/05umyL) Лейтенант Александр Леваков решил заменить раненого. Экипаж выдвинулся на поддержку обороняющимся. Возле одного из населенных пунктов танкисты обнаружили восемь единиц техники противника, в том числе два танка. Экипаж вступил в бой на танке Т-72Б3 (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU Баксиков принял решение вступать в бой, несмотря на превосходящие силы украинцев. Неожиданно для ВСУ он вышел на огневой рубеж. Старший лейтенант командовал работой экипажа, а Леваков передавал указания наводчику и руководил огнем танка. Лейтенант Александр Леваков руководил огнем танка Скриншот: Telegram-канал телеканала «Звезда» https://t.me/zvezdanews В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. Позже был уничтожен «М113» и пять бронетранспортеров «MaxxPro» вместе с десантом. Еще 40 минут экипаж «Алеши» прикрывал российских военнослужащих, а после отправился на перезарядку. Экипаж уничтожил восемь единиц техники ВСУ на танке Т-72Б3 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сменивший экипаж танк получил повреждение, Баксиков с командой отбуксировал технику и спас экипаж поврежденного танка. В общей сложности экипаж «Алеши» уничтожил более ста украинских военных и восемь единиц тяжелой техники. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Он был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Военнослужащие отразили атаку превосходящих сил украинцев на Запорожском направлении. URA.RU рассказывает, как российским военным удалось уничтожить более ста украинских военных. Экипаж танка попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа, старший лейтенант Расим Баксиков, оказал военнослужащему первую помощь и передал медикам, а сам занял его место в бою. Лейтенант Александр Леваков решил заменить раненого. Экипаж выдвинулся на поддержку обороняющимся. Возле одного из населенных пунктов танкисты обнаружили восемь единиц техники противника, в том числе два танка. Баксиков принял решение вступать в бой, несмотря на превосходящие силы украинцев. Неожиданно для ВСУ он вышел на огневой рубеж. Старший лейтенант командовал работой экипажа, а Леваков передавал указания наводчику и руководил огнем танка. В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. Позже был уничтожен «М113» и пять бронетранспортеров «MaxxPro» вместе с десантом. Еще 40 минут экипаж «Алеши» прикрывал российских военнослужащих, а после отправился на перезарядку. Сменивший экипаж танк получил повреждение, Баксиков с командой отбуксировал технику и спас экипаж поврежденного танка. В общей сложности экипаж «Алеши» уничтожил более ста украинских военных и восемь единиц тяжелой техники. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. Он был награжден за успешную оборону и разгром колонны бронетехники противника на запорожском направлении.