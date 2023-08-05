Бронемашины БМП-3 (производит «Курганмашзавод») и танки Т-90М (производит «Уралвагонзавод») прибыли на фронт под Кременную. Техника должна усилить российские формирования на передовой, сообщают военкоры. Противник стягивает на участок опытные подразделения ВСУ.
«Под Кременную прибыли подкрепления на Т-90М и БМП-3», — передает telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие». ВСУ ранее предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва на этом участке фронта.
В конце июля стало известно, что украинское командование отправило несколько подразделений из опытных бойцов в направлении от Купянска до Кременной. Об этом рассказывали американские журналисты.
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