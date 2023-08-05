Для борьбы со спецотрядами ВСУ в район Кременной прибыли курганские БМП-3. Видео

05 августа 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Бронемашины окажут поддержку бойцам на передовой Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронемашины БМП-3 (производит «Курганмашзавод») и танки Т-90М (производит «Уралвагонзавод») прибыли на фронт под Кременную. Техника должна усилить российские формирования на передовой, сообщают военкоры. Противник стягивает на участок опытные подразделения ВСУ. «Под Кременную прибыли подкрепления на Т-90М и БМП-3», — передает telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие». ВСУ ранее предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва на этом участке фронта. В конце июля стало известно, что украинское командование отправило несколько подразделений из опытных бойцов в направлении от Купянска до Кременной. Об этом рассказывали американские журналисты.

Бронемашины БМП-3 (производит «Курганмашзавод») и танки Т-90М (производит «Уралвагонзавод») прибыли на фронт под Кременную. Техника должна усилить российские формирования на передовой, сообщают военкоры. Противник стягивает на участок опытные подразделения ВСУ. «Под Кременную прибыли подкрепления на Т-90М и БМП-3», — передает telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие». ВСУ ранее предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва на этом участке фронта. В конце июля стало известно, что украинское командование отправило несколько подразделений из опытных бойцов в направлении от Купянска до Кременной. Об этом рассказывали американские журналисты.