Для борьбы со спецотрядами ВСУ в район Кременной прибыли курганские БМП-3. Видео

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Бронемашины окажут поддержку бойцам на передовой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронемашины БМП-3 (производит «Курганмашзавод») и танки Т-90М (производит «Уралвагонзавод») прибыли на фронт под Кременную. Техника должна усилить российские формирования на передовой, сообщают военкоры. Противник стягивает на участок опытные подразделения ВСУ.

«Под Кременную прибыли подкрепления на Т-90М и БМП-3», — передает telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие». ВСУ ранее предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва на этом участке фронта.

В конце июля стало известно, что украинское командование отправило несколько подразделений из опытных бойцов в направлении от Купянска до Кременной. Об этом рассказывали американские журналисты.

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Бронемашины БМП-3 (производит «Курганмашзавод») и танки Т-90М (производит «Уралвагонзавод») прибыли на фронт под Кременную. Техника должна усилить российские формирования на передовой, сообщают военкоры. Противник стягивает на участок опытные подразделения ВСУ. «Под Кременную прибыли подкрепления на Т-90М и БМП-3», — передает telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие». ВСУ ранее предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва на этом участке фронта. В конце июля стало известно, что украинское командование отправило несколько подразделений из опытных бойцов в направлении от Купянска до Кременной. Об этом рассказывали американские журналисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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