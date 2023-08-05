В США потеряли надежду на то, что ВСУ смогут отбить Бахмут у россиян

WSJ: ВСУ не смогут вернуть Артемовск из-за контратак российских солдат

05 августа 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

В американских СМИ высказывают сомнения о том, что ВСУ удастся вернуть Бахмут Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Америке опасаются, что из-за усиленной российской обороны ВСУ не удастся вернуть Бахмут. Такое мнение высказали в американских медиа. «Солдаты поблизости говорят, что продвижение замедлилось в последние дни на фоне жесткой российской обороны и контратак. Это подрывает надежды на то, что Киев скоро сможет вернуть город [Бахмут]» — сообщает издание The Wall Street Journal . Ранее URA.RU сообщало, что лидеры европейских стран не одобряют военную тактику украинского президента Владимира Зеленского. В частности, в США негативно отнеслись к решению Киева продолжить бои за Бахмут.

В Америке опасаются, что из-за усиленной российской обороны ВСУ не удастся вернуть Бахмут. Такое мнение высказали в американских медиа. «Солдаты поблизости говорят, что продвижение замедлилось в последние дни на фоне жесткой российской обороны и контратак. Это подрывает надежды на то, что Киев скоро сможет вернуть город [Бахмут]» — сообщает издание The Wall Street Journal. Ранее URA.RU сообщало, что лидеры европейских стран не одобряют военную тактику украинского президента Владимира Зеленского. В частности, в США негативно отнеслись к решению Киева продолжить бои за Бахмут.