В США потеряли надежду на то, что ВСУ смогут отбить Бахмут у россиян

В американских СМИ высказывают сомнения о том, что ВСУ удастся вернуть Бахмут
В Америке опасаются, что из-за усиленной российской обороны ВСУ не удастся вернуть Бахмут. Такое мнение высказали в американских медиа.
«Солдаты поблизости говорят, что продвижение замедлилось в последние дни на фоне жесткой российской обороны и контратак. Это подрывает надежды на то, что Киев скоро сможет вернуть город [Бахмут]» — сообщает издание
Ранее URA.RU сообщало, что лидеры европейских стран не одобряют военную тактику украинского президента Владимира Зеленского. В частности, в США негативно отнеслись к решению Киева продолжить бои за Бахмут.
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