В США потеряли надежду на то, что ВСУ смогут отбить Бахмут у россиян

WSJ: ВСУ не смогут вернуть Артемовск из-за контратак российских солдат
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В американских СМИ высказывают сомнения о том, что ВСУ удастся вернуть Бахмут Фото:

В Америке опасаются, что из-за усиленной российской обороны ВСУ не удастся вернуть Бахмут. Такое мнение высказали в американских медиа.

«Солдаты поблизости говорят, что продвижение замедлилось в последние дни на фоне жесткой российской обороны и контратак. Это подрывает надежды на то, что Киев скоро сможет вернуть город [Бахмут]» — сообщает издание The Wall Street Journal.

Ранее URA.RU сообщало, что лидеры европейских стран не одобряют военную тактику украинского президента Владимира Зеленского. В частности, в США негативно отнеслись к решению Киева продолжить бои за Бахмут.

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В Америке опасаются, что из-за усиленной российской обороны ВСУ не удастся вернуть Бахмут. Такое мнение высказали в американских медиа. «Солдаты поблизости говорят, что продвижение замедлилось в последние дни на фоне жесткой российской обороны и контратак. Это подрывает надежды на то, что Киев скоро сможет вернуть город [Бахмут]» — сообщает издание The Wall Street Journal. Ранее URA.RU сообщало, что лидеры европейских стран не одобряют военную тактику украинского президента Владимира Зеленского. В частности, в США негативно отнеслись к решению Киева продолжить бои за Бахмут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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