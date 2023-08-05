05 августа 2023

Главный по ливневкам Екатеринбурга назвал причину затопления улиц

Улицы Екатеринбурга затопило из-за мусора, который попал в ливневые канализации
© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи. Затопленные улицы. Курган, машина в воде, брызги от автомобиля
Мощные дожди прошли по Екатеринбургу утром 6 августа Фото:

Улицы Екатеринбурга 6 августа затопило из-за забитых мусором ливневых канализаций. Такую причину назвал начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов.

«Причиной затопления [улиц в Екатеринбург] являются мусор, листья, трава и пакеты», — сказал Глухов телекомпании «4 канал». Видео опубликовано в Telegram.

По словам Глухова, на затопленный участок проезжей части на Шефской, которую сотрудники ГИБДД временно закрывали, выехали специалисты. Они убирают воду.

Екатеринбург накрыло мощным ливнем утром 6 августа. Из-за этого улицы города затопило. Синоптики продлили штормовое предупреждение в регионе на 7 августа.

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Улицы Екатеринбурга 6 августа затопило из-за забитых мусором ливневых канализаций. Такую причину назвал начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов. «Причиной затопления [улиц в Екатеринбург] являются мусор, листья, трава и пакеты», — сказал Глухов телекомпании «4 канал». Видео опубликовано в Telegram. По словам Глухова, на затопленный участок проезжей части на Шефской, которую сотрудники ГИБДД временно закрывали, выехали специалисты. Они убирают воду. Екатеринбург накрыло мощным ливнем утром 6 августа. Из-за этого улицы города затопило. Синоптики продлили штормовое предупреждение в регионе на 7 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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