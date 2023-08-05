Главный по ливневкам Екатеринбурга назвал причину затопления улиц

Улицы Екатеринбурга 6 августа затопило из-за забитых мусором ливневых канализаций. Такую причину назвал начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов.
«Причиной затопления [улиц в Екатеринбург] являются мусор, листья, трава и пакеты», — сказал Глухов телекомпании «4 канал». Видео опубликовано в Telegram.
По словам Глухова, на затопленный участок проезжей части на Шефской, которую сотрудники ГИБДД временно закрывали, выехали специалисты. Они убирают воду.
Екатеринбург накрыло мощным ливнем утром 6 августа. Из-за этого улицы города затопило. Синоптики продлили штормовое предупреждение в регионе на 7 августа.
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