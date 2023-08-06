The Times объяснила, почему ВСУ устраивают теракты в Черном Море The Times: Украина привлекает внимание к терактам в Черном море, чтобы скрыть неудачи на фронте 06 августа 2023 в 15:47 Размер текста - 17 + Теракты в Черном море не приведут к успеху ВСУ Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев старается привлечь внимание к терактам в Черном море, поскольку контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит крах. При этом шансов на успех в морских боях у Украины также мало, пишет газета The Times. «Украинское контрнаступление на суше столкнулась с сильным сопротивлением, поэтому внимание снова переключается на Черное море. […] За атаками на Черном море, вероятно, будут внимательно следить высокопоставленные чиновники примерно из 40 стран, которые присутствовали в саудовском городе Джидда на переговорах о способах прекращения конфликта», — пишет The Times . У Киева мало шансов победить противника в военно-морских сражениях, поскольку Украина потеряла более 80% вооружений в результате отделения Крыма. Черноморский флот РФ имеет порядка 50 боевых кораблей, семь подлодок и обширное число вспомогательных судов. Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. Его атаковали надводными дронами, погибла супружеская пара, пострадала несовершеннолетняя девочка. В минувшую субботу Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданское судно в Керченском проливе. Киев старается привлечь внимание к терактам в Черном море, поскольку контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит крах. При этом шансов на успех в морских боях у Украины также мало, пишет газета The Times. «Украинское контрнаступление на суше столкнулась с сильным сопротивлением, поэтому внимание снова переключается на Черное море. […] За атаками на Черном море, вероятно, будут внимательно следить высокопоставленные чиновники примерно из 40 стран, которые присутствовали в саудовском городе Джидда на переговорах о способах прекращения конфликта», — пишет The Times. У Киева мало шансов победить противника в военно-морских сражениях, поскольку Украина потеряла более 80% вооружений в результате отделения Крыма. Черноморский флот РФ имеет порядка 50 боевых кораблей, семь подлодок и обширное число вспомогательных судов. Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. Его атаковали надводными дронами, погибла супружеская пара, пострадала несовершеннолетняя девочка. В минувшую субботу Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданское судно в Керченском проливе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям