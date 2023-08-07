В Екатеринбурге открыли выставку о прифронтовой жизни бойцов СВО. Фото, видео

07 августа 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Меценат и бизнесмен Андрей Симановский (в синей рубашке) провел персональную экскурсию для Баринова, Шептия и военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О том, как устроена жизнь солдат в зоне СВО, теперь можно узнать благодаря фотохронике. После двух поездок — в мае и июне 2023 года — на передовую сотрудники компании «Сима-ленд» создали выставку, посвященную героям, защищающим Россию. На открытии в офисе екатеринбургской компании побывал корреспондент URA.RU. «Идея создать фотовыставку родилась после первой поездки, когда девчонки перед солдатами танцевали, а я захотел показать их эмоции. Я постоянно передвигался, пытался быть незаметным, чтобы не отвлекать ребят от отдыха», — признался автор фотовыставки Павел Стовманенко. На экспозиции можно познакомиться с фотоработами, где запечатлен быт участников СВО, портреты людей, которые только вернулись с передовой или им еще предстоит отправиться на фронт. Некоторые бойцы сами обращались к Павлу за фото, другие просили не фотографировать, потому что они устали после боя. Всего за две поездки было сделано 450 рабочих снимков, однако на выставку попало около 60, они выполнены в цветном и черно-белом формате и их сопровождают аудиорассказы. Презентация проходила под аккомпанемент военного оркестра штаба и роты почетного караула Центрального военного округа. Выставку уже посетили первые лица области: сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий, заместитель губернатора региона Павел Креков, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие. Для них меценат и бизнесмен Андрей Симановский провел персональную экскурсию. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заметил, что всем солдатам, которые идут в бой, важно чувствовать эмоциональную и психологическую поддержку, потому поездки творческих коллективов на фронт крайне важны. Также он уточнил, что деятельность «Сима-ленда» и патриотический настрой компании отмечает сам президент РФ Владимир Путин. «В прошлом году, когда я был на встрече с Владимиром Путиным и показал ему ваш ролик, где главными участниками были ребята разных национальностей. А все, что делает „Сима-ленд“ равнодушным оставить не может, не остался равнодушным и президент. Он попросил передать вам „Привет“ и „Спасибо“», — заявил Баринов под громкие аплодисменты. Как признается заместитель гендиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева, перед последней поездкой команде пришла идея запечатлеть жизнь бойцов на передовой. «Мы застали ребят в очень короткий период, когда часть из них только пришла с боя, а другая туда собиралась. Они с таким счастьем встречали нас, а нам за короткое время хотелось их вдохновить, придать им сил. Бойцы признаются, что после нас им не так страшно идти в бой, им важно осознавать, что мы их ждем. Эта выставка яркий символ того, что мы постоянно думаем о наших ребятах и ждем их с победой», — подчеркнула Лукичева. Ранее творческие коллективы компании «Сима-ленд» дважды отправлялись в зону боевых действий, чтобы морально поддержать солдат. Приехав на передовую, девушки устроили концерт в окружении военной техники: пели патриотические песни, танцевали с бойцами и слушали рассказы военных о том, каково это — находиться на фронте. Также девушки испытали на себе солдатский быт — сон на полу и скамейках и обед по расписанию. Именно этот ролик от компании «Сима-ленд» Баринов показал Владимиру Путину. Тот по достоинству оценил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О том, как устроена жизнь солдат в зоне СВО, теперь можно узнать благодаря фотохронике. После двух поездок — в мае и июне 2023 года — на передовую сотрудники компании «Сима-ленд» создали выставку, посвященную героям, защищающим Россию. На открытии в офисе екатеринбургской компании побывал корреспондент URA.RU. «Идея создать фотовыставку родилась после первой поездки, когда девчонки перед солдатами танцевали, а я захотел показать их эмоции. Я постоянно передвигался, пытался быть незаметным, чтобы не отвлекать ребят от отдыха», — признался автор фотовыставки Павел Стовманенко. На экспозиции можно познакомиться с фотоработами, где запечатлен быт участников СВО, портреты людей, которые только вернулись с передовой или им еще предстоит отправиться на фронт. Некоторые бойцы сами обращались к Павлу за фото, другие просили не фотографировать, потому что они устали после боя. Всего за две поездки было сделано 450 рабочих снимков, однако на выставку попало около 60, они выполнены в цветном и черно-белом формате и их сопровождают аудиорассказы. Презентация проходила под аккомпанемент военного оркестра штаба и роты почетного караула Центрального военного округа. Выставку уже посетили первые лица области: сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий, заместитель губернатора региона Павел Креков, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие. Для них меценат и бизнесмен Андрей Симановский провел персональную экскурсию. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заметил, что всем солдатам, которые идут в бой, важно чувствовать эмоциональную и психологическую поддержку, потому поездки творческих коллективов на фронт крайне важны. Также он уточнил, что деятельность «Сима-ленда» и патриотический настрой компании отмечает сам президент РФ Владимир Путин. «В прошлом году, когда я был на встрече с Владимиром Путиным и показал ему ваш ролик, где главными участниками были ребята разных национальностей. А все, что делает „Сима-ленд“ равнодушным оставить не может, не остался равнодушным и президент. Он попросил передать вам „Привет“ и „Спасибо“», — заявил Баринов под громкие аплодисменты. Как признается заместитель гендиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева, перед последней поездкой команде пришла идея запечатлеть жизнь бойцов на передовой. «Мы застали ребят в очень короткий период, когда часть из них только пришла с боя, а другая туда собиралась. Они с таким счастьем встречали нас, а нам за короткое время хотелось их вдохновить, придать им сил. Бойцы признаются, что после нас им не так страшно идти в бой, им важно осознавать, что мы их ждем. Эта выставка яркий символ того, что мы постоянно думаем о наших ребятах и ждем их с победой», — подчеркнула Лукичева. Ранее творческие коллективы компании «Сима-ленд» дважды отправлялись в зону боевых действий, чтобы морально поддержать солдат. Приехав на передовую, девушки устроили концерт в окружении военной техники: пели патриотические песни, танцевали с бойцами и слушали рассказы военных о том, каково это — находиться на фронте. Также девушки испытали на себе солдатский быт — сон на полу и скамейках и обед по расписанию. Именно этот ролик от компании «Сима-ленд» Баринов показал Владимиру Путину. Тот по достоинству оценил.