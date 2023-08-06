Аксенов: ракетный удар ВСУ повредил дорожное полотно на Чонгарском мосту

Часть ракет сбили системы противовоздушной обороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющий Херсонскую область и Крым, в результате которого оказалось повреждено дорожное полотно моста. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что часть ракет сбили системы противовоздушной обороны.
По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста. На месте уже ведутся ремонтные работы, при этом жертв в результате удара нет.
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