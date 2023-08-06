Аксенов: ракетный удар ВСУ повредил дорожное полотно на Чонгарском мосту

06 августа 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Часть ракет сбили системы противовоздушной обороны Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quince Bisard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющий Херсонскую область и Крым, в результате которого оказалось повреждено дорожное полотно моста. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что часть ракет сбили системы противовоздушной обороны. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста. На месте уже ведутся ремонтные работы, при этом жертв в результате удара нет.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющий Херсонскую область и Крым, в результате которого оказалось повреждено дорожное полотно моста. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что часть ракет сбили системы противовоздушной обороны. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста. На месте уже ведутся ремонтные работы, при этом жертв в результате удара нет.