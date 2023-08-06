Аксенов: ракетный удар ВСУ повредил дорожное полотно на Чонгарском мосту

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Часть ракет сбили системы противовоздушной обороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющий Херсонскую область и Крым, в результате которого оказалось повреждено дорожное полотно моста. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что часть ракет сбили системы противовоздушной обороны.

По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста. На месте уже ведутся ремонтные работы, при этом жертв в результате удара нет.

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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющий Херсонскую область и Крым, в результате которого оказалось повреждено дорожное полотно моста. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что часть ракет сбили системы противовоздушной обороны. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста. На месте уже ведутся ремонтные работы, при этом жертв в результате удара нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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