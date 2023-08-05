05 августа 2023
04 августа 2023

В Кургане вход на экотропу возле пляжа украсят скульптурой за миллион рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , пляж, отдыхающие, голубые озера
В Кургане на экотропе у «Голубых озер» установят входную группу за миллион рублей Фото:

В Кургане вход на экотропу возле пляжа «Голубые озера» украсят скульптурой стоимостью свыше миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Благоустройство экотропы в лесной зоне вблизи поселка Сиреневый в Кургане, установка входной группы. Начальная цена контракта 1 млн 398 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера.

Уточняется, что закупка скульптурной входной группы для экотропы осуществляется за счет средств городского бюджета Кургана. Сами железные ворота не входят в стоимость работ, их закупят отдельно. Срок исполнения контракта рассчитан до конца года.

Входная группа для экотропы
Входная группа для экотропы

Ранее в Кургане началось благоустройство экотропы вблизи поселка Сиреневый. Вместе с экотропой проводится обновление пляжа «Голубые озера».

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В Кургане вход на экотропу возле пляжа «Голубые озера» украсят скульптурой стоимостью свыше миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Благоустройство экотропы в лесной зоне вблизи поселка Сиреневый в Кургане, установка входной группы. Начальная цена контракта 1 млн 398 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера. Уточняется, что закупка скульптурной входной группы для экотропы осуществляется за счет средств городского бюджета Кургана. Сами железные ворота не входят в стоимость работ, их закупят отдельно. Срок исполнения контракта рассчитан до конца года. Ранее в Кургане началось благоустройство экотропы вблизи поселка Сиреневый. Вместе с экотропой проводится обновление пляжа «Голубые озера».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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