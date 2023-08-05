В Кургане вход на экотропу возле пляжа «Голубые озера» украсят скульптурой стоимостью свыше миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Благоустройство экотропы в лесной зоне вблизи поселка Сиреневый в Кургане, установка входной группы. Начальная цена контракта 1 млн 398 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера.
Уточняется, что закупка скульптурной входной группы для экотропы осуществляется за счет средств городского бюджета Кургана. Сами железные ворота не входят в стоимость работ, их закупят отдельно. Срок исполнения контракта рассчитан до конца года.
Ранее в Кургане началось благоустройство экотропы вблизи поселка Сиреневый. Вместе с экотропой проводится обновление пляжа «Голубые озера».
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