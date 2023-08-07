Экономист Чирков предрек падение доллара до 70 рублей

07 августа 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Девальвация западных валют неизбежна, сказал Максим Чирков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс доллара не сможет достичь психологической отметки в 100 рублей, его ждет постепенное падение до 70. Об этом URA.RU сообщил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Рубль сейчас достаточно сильно перепродан. Фундаментально он не может достигнуть 100 рублей за доллар. Однако из-за спекулянтов краткосрочные движения могут быть любые. В среднесрочной и долгосрочной перспективе доллар будет стабилизироваться и укрепляться. В России август традиционно нервозный месяц. Спекулянты пытаются поиграть. Я считаю, что российский рубль не достигнет 100 за доллар. Мы последовательно установим позиции. Сначала до 90 будет восстановление, потом до 80 и до 70 рублей, безусловно», — сказал Максим Чирков. По его словам, западная экономика испытывает серьезные трудности и долго удерживаться на плаву не сможет. «Бюджетный кризис, кризис госрасходов, невероятная сумма на обслуживание государственного долга. Проблемы как видно не только у Европы, но и у США. Других вариантов кроме как девальвации западных валют, в случае сохранения санкций, у западных стран просто не остается. Произойдут необратимые изменения, тогда всем станет очевидно, что этот сценарий неизбежен. Точные сроки очень сложно прогнозировать. Это может быть хоть завтра, может быть через месяц, может быть через полгода или даже год. Это прям очень обозримая перспектива», — добавил экономист. Курс доллара достиг 96,2 рубля. Согласно оценке профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова доллар пошел вверх из-за снижения его поступления в экономику страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курс доллара не сможет достичь психологической отметки в 100 рублей, его ждет постепенное падение до 70. Об этом URA.RU сообщил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Рубль сейчас достаточно сильно перепродан. Фундаментально он не может достигнуть 100 рублей за доллар. Однако из-за спекулянтов краткосрочные движения могут быть любые. В среднесрочной и долгосрочной перспективе доллар будет стабилизироваться и укрепляться. В России август традиционно нервозный месяц. Спекулянты пытаются поиграть. Я считаю, что российский рубль не достигнет 100 за доллар. Мы последовательно установим позиции. Сначала до 90 будет восстановление, потом до 80 и до 70 рублей, безусловно», — сказал Максим Чирков. По его словам, западная экономика испытывает серьезные трудности и долго удерживаться на плаву не сможет. «Бюджетный кризис, кризис госрасходов, невероятная сумма на обслуживание государственного долга. Проблемы как видно не только у Европы, но и у США. Других вариантов кроме как девальвации западных валют, в случае сохранения санкций, у западных стран просто не остается. Произойдут необратимые изменения, тогда всем станет очевидно, что этот сценарий неизбежен. Точные сроки очень сложно прогнозировать. Это может быть хоть завтра, может быть через месяц, может быть через полгода или даже год. Это прям очень обозримая перспектива», — добавил экономист. Курс доллара достиг 96,2 рубля. Согласно оценке профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова доллар пошел вверх из-за снижения его поступления в экономику страны.