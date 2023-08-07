После новости URA.RU Куйвашев решил судьбу овдовевшего отца-одиночки, которого повторно отправляют на СВО

07 августа 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев на комиссии принял решение отца-одиночку освободить от повтороного участия в СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После публикации URA.RU участника СВО из Екатеринбурга, у которого во время отпуска во сне умерла жена, демобилизуют. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). Ранее Никита обратился к журналисту URA.RU с просьбой помочь, так как после смерти супруги некому воспитывать трехлетнего сына. «По поручению Евгения Куйвашева областная призывная комиссия вне очереди рассмотрела резонансный случай мобилизованного из Екатеринбурга Никиты К. В июле этого года у него умерла жена. У семьи остался трехлетний сын. Несколько недель мобилизованный был в отпуске, смотрел за ребенком, но отпуск заканчивался и ему нужно было вернуться на фронт. Ребенок остался бы без родителей. Теперь мужчина будет демобилизован и сможет воспитывать сына», — сообщили в ДИПе. Ранее URA.RU писало о том, что семью участника СВО из Екатеринбурга постигло страшное горе — во время отпуска у солдата во сне умерла жена. Мужчина в момент остался вдовцом и отцом-одиночкой. Солдат обратился в военкомат, чтобы написать рапорт об увольнении. Однако решить вопрос тогда не удалось. Отпуск заканчивался, и мужчине пришлось бы вернуться на СВО. Мужчина обратился к журналисту агентства за помощью. Громкая история заставила обратить на себя представителей власти и силовых структур. Позже солдату дали дополнительный десятидневный отпуск. Источники URA.RU заявили о том, что в период десятидневного отпуска будет собрана экстренная комиссия. Члены комиссии постараются за указанный срок предпринять все усилия, чтобы участник СВО из Екатеринбурга Никита, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, смог остаться дома рядом с трехлетним сыном. Редакция URA.RU выражает благодарность за содействие в работе корреспондента агентства министру общественной безопасности региона, руководителю аппарата антитеррористической комиссии Александру Кудрявцеву, военному комиссару области Юрию Аксенову, военкому Чкаловского района города Ивану Канивцу. Также агентство благодарит свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову и руководителя свердловского отделения президентского фонда «Защитники Отечества» Илдара Якупова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации URA.RU участника СВО из Екатеринбурга, у которого во время отпуска во сне умерла жена, демобилизуют. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). Ранее Никита обратился к журналисту URA.RU с просьбой помочь, так как после смерти супруги некому воспитывать трехлетнего сына. «По поручению Евгения Куйвашева областная призывная комиссия вне очереди рассмотрела резонансный случай мобилизованного из Екатеринбурга Никиты К. В июле этого года у него умерла жена. У семьи остался трехлетний сын. Несколько недель мобилизованный был в отпуске, смотрел за ребенком, но отпуск заканчивался и ему нужно было вернуться на фронт. Ребенок остался бы без родителей. Теперь мужчина будет демобилизован и сможет воспитывать сына», — сообщили в ДИПе. Ранее URA.RU писало о том, что семью участника СВО из Екатеринбурга постигло страшное горе — во время отпуска у солдата во сне умерла жена. Мужчина в момент остался вдовцом и отцом-одиночкой. Солдат обратился в военкомат, чтобы написать рапорт об увольнении. Однако решить вопрос тогда не удалось. Отпуск заканчивался, и мужчине пришлось бы вернуться на СВО. Мужчина обратился к журналисту агентства за помощью. Громкая история заставила обратить на себя представителей власти и силовых структур. Позже солдату дали дополнительный десятидневный отпуск. Источники URA.RU заявили о том, что в период десятидневного отпуска будет собрана экстренная комиссия. Члены комиссии постараются за указанный срок предпринять все усилия, чтобы участник СВО из Екатеринбурга Никита, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, смог остаться дома рядом с трехлетним сыном. Редакция URA.RU выражает благодарность за содействие в работе корреспондента агентства министру общественной безопасности региона, руководителю аппарата антитеррористической комиссии Александру Кудрявцеву, военному комиссару области Юрию Аксенову, военкому Чкаловского района города Ивану Канивцу. Также агентство благодарит свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову и руководителя свердловского отделения президентского фонда «Защитники Отечества» Илдара Якупова.