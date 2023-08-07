Путин показал, почему Запад толкает Киев к мирным переговорам с РФ

Полковник в отставке Матвийчук: Запад толкает Украину к миру с Россией

07 августа 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин продемонстрировал, почему Запад толкает Киев к мирным переговорам по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад толкает Украину к мирным переговорам с Россией, так как понял, что мощности оборонного комплекса РФ растут, и союзникам нечего противопоставить этому. Об этом заявил URA.RU военный эксперт, бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. «Нашей оборонке страны Запада ничего противопоставить не могут. На фоне теряющей способности ВСУ вести боевые действия Запад стоит перед выбором — давать Киеву оружие или не давать. Если он начнет расширять свое производство ради Украины, конфликт может растянуться до бесконечности. США поняли, что Украина — это провальный проект. Президент Байден уже заявил, что деньги, предназначенные для поставки оружия Украине, будут перенаправлены на Тайвань. Промышленный потенциал Европы разрушен. Ей не потянуть этот конфликт, а США он уже не нужен — там впереди президентские выборы. Поэтому они будут подталкивать президента Украины Зеленского к переговорам с Россией», — пояснил Матвийчук. На встрече с президентом Путиным глава «Ростеха» Чемезов сообщил, что госкорпорация «нарастила объемы производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована в СВО». «В первую очередь это ствольная, реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, транспортные вертолеты, боевая авиация, тяжелые огневые системы, стрелковое оружие, все виды боеприпасов. Техника, беспилотники великолепно зарекомендовали себя в боевых действиях», — сообщил Чемезов. Новость по теме DPA: в Джидде обсуждали не только «формулу мира» Зеленского Путин потребовал увеличить производство новейших образцов вооружения. «Танки Т-90 „Прорыв“, самолетные комплексы, [БПЛА] „Ланцеты“. И „Куб“, и „Ланцет“ очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — поставил задачу президент. В Саудовской Аравии 6 августа прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Россия на эту встречу не была приглашена. Ранее США заявили о перенаправлении военной помощи, обещанной Киеву, Тайваню. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад толкает Украину к мирным переговорам с Россией, так как понял, что мощности оборонного комплекса РФ растут, и союзникам нечего противопоставить этому. Об этом заявил URA.RU военный эксперт, бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. «Нашей оборонке страны Запада ничего противопоставить не могут. На фоне теряющей способности ВСУ вести боевые действия Запад стоит перед выбором — давать Киеву оружие или не давать. Если он начнет расширять свое производство ради Украины, конфликт может растянуться до бесконечности. США поняли, что Украина — это провальный проект. Президент Байден уже заявил, что деньги, предназначенные для поставки оружия Украине, будут перенаправлены на Тайвань. Промышленный потенциал Европы разрушен. Ей не потянуть этот конфликт, а США он уже не нужен — там впереди президентские выборы. Поэтому они будут подталкивать президента Украины Зеленского к переговорам с Россией», — пояснил Матвийчук. На встрече с президентом Путиным глава «Ростеха» Чемезов сообщил, что госкорпорация «нарастила объемы производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована в СВО». «В первую очередь это ствольная, реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, транспортные вертолеты, боевая авиация, тяжелые огневые системы, стрелковое оружие, все виды боеприпасов. Техника, беспилотники великолепно зарекомендовали себя в боевых действиях», — сообщил Чемезов. Путин потребовал увеличить производство новейших образцов вооружения. «Танки Т-90 „Прорыв“, самолетные комплексы, [БПЛА] „Ланцеты“. И „Куб“, и „Ланцет“ очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — поставил задачу президент. В Саудовской Аравии 6 августа прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Россия на эту встречу не была приглашена. Ранее США заявили о перенаправлении военной помощи, обещанной Киеву, Тайваню.