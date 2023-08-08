Курганский боец: Россия обменяла убитого польского наемника на трех солдат ВС РФ

09 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Штурмовик ВС РФ из Кургана рассказал об обмене польского наемника на трех русских солдат (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский штурмовик из зоны спецоперации на Украине рассказал о том, как удалось обменять уничтоженного наемника ВСУ из Польши на трех живых военных ВС РФ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «В одном из боев к нам в окоп попали четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались польскими наемниками. Враги были уничтожены. Потом одного убитого наемника обменяли на наших троих живых солдат», — рассказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик показал автомат Калашникова с нацисткой свастикой, который был захвачен у польских наемников в бою. Также боец отметил, что в качестве трофея им досталась американская винтовка М-16. Также сообщалось, что сослуживец курганского бойца в одиночку отбивался от двух отрядов ВСУ и остался в живых. За время боя военнослужащий успел убить и ранить несколько украинских солдат.

Курганский штурмовик из зоны спецоперации на Украине рассказал о том, как удалось обменять уничтоженного наемника ВСУ из Польши на трех живых военных ВС РФ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «В одном из боев к нам в окоп попали четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались польскими наемниками. Враги были уничтожены. Потом одного убитого наемника обменяли на наших троих живых солдат», — рассказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик показал автомат Калашникова с нацисткой свастикой, который был захвачен у польских наемников в бою. Также боец отметил, что в качестве трофея им досталась американская винтовка М-16. Также сообщалось, что сослуживец курганского бойца в одиночку отбивался от двух отрядов ВСУ и остался в живых. За время боя военнослужащий успел убить и ранить несколько украинских солдат.