08 августа 2023

Курганский боец: Россия обменяла убитого польского наемника на трех солдат ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик ВС РФ из Кургана рассказал об обмене польского наемника на трех русских солдат (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский штурмовик из зоны спецоперации на Украине рассказал о том, как удалось обменять уничтоженного наемника ВСУ из Польши на трех живых военных ВС РФ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«В одном из боев к нам в окоп попали четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались польскими наемниками. Враги были уничтожены. Потом одного убитого наемника обменяли на наших троих живых солдат», — рассказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик показал автомат Калашникова с нацисткой свастикой, который был захвачен у польских наемников в бою. Также боец отметил, что в качестве трофея им досталась американская винтовка М-16. Также сообщалось, что сослуживец курганского бойца в одиночку отбивался от двух отрядов ВСУ и остался в живых. За время боя военнослужащий успел убить и ранить несколько украинских солдат.

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Курганский штурмовик из зоны спецоперации на Украине рассказал о том, как удалось обменять уничтоженного наемника ВСУ из Польши на трех живых военных ВС РФ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «В одном из боев к нам в окоп попали четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались польскими наемниками. Враги были уничтожены. Потом одного убитого наемника обменяли на наших троих живых солдат», — рассказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик показал автомат Калашникова с нацисткой свастикой, который был захвачен у польских наемников в бою. Также боец отметил, что в качестве трофея им досталась американская винтовка М-16. Также сообщалось, что сослуживец курганского бойца в одиночку отбивался от двух отрядов ВСУ и остался в живых. За время боя военнослужащий успел убить и ранить несколько украинских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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