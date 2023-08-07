Штурмовик ВС РФ из Кургана уничтожил польских наемников ВСУ и захватил в виде трофея их автоматы с нацистской свастикой. Об этом военнослужащий ВС РФ сообщил корреспонденту URA.RU.
«Уничтожили польских наемников ВСУ. Забрали как трофеи автоматы Калашникова, на одном из них была нацистская свастика. Тот солдат, у которого было это оружие, также имел тату с фашистской символикой», — рассказал боец. Еще у одного польского командира была захвачена американская штурмовая винтовка М-16.
Ранее URA.RU писало, что курганский боец назвал причину, по которой наемники НАТО приезжают воевать за Украину. По его словам, они едут на фронт, чтобы соревноваться с русскими в военном деле. Также сообщалось, что разведчик из Кургана захватил на фронте шведские ракеты NLAW у украинских националистов. Еще один курганский военный забрал у солдат ВСУ в качестве трофеев американские ракеты и турецкие гранатометы.
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