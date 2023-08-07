Курганский штурмовик захватил у польских наемников ВСУ автоматы с нацистской символикой. Видео

08 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский боец из зоны СВО захватил у наемников из Польши автоматы с нацистской свастикой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовик ВС РФ из Кургана уничтожил польских наемников ВСУ и захватил в виде трофея их автоматы с нацистской свастикой. Об этом военнослужащий ВС РФ сообщил корреспонденту URA.RU. «Уничтожили польских наемников ВСУ. Забрали как трофеи автоматы Калашникова, на одном из них была нацистская свастика. Тот солдат, у которого было это оружие, также имел тату с фашистской символикой», — рассказал боец. Еще у одного польского командира была захвачена американская штурмовая винтовка М-16. Ранее URA.RU писало, что курганский боец назвал причину, по которой наемники НАТО приезжают воевать за Украину. По его словам, они едут на фронт, чтобы соревноваться с русскими в военном деле. Также сообщалось, что разведчик из Кургана захватил на фронте шведские ракеты NLAW у украинских националистов. Еще один курганский военный забрал у солдат ВСУ в качестве трофеев американские ракеты и турецкие гранатометы.

Штурмовик ВС РФ из Кургана уничтожил польских наемников ВСУ и захватил в виде трофея их автоматы с нацистской свастикой. Об этом военнослужащий ВС РФ сообщил корреспонденту URA.RU. «Уничтожили польских наемников ВСУ. Забрали как трофеи автоматы Калашникова, на одном из них была нацистская свастика. Тот солдат, у которого было это оружие, также имел тату с фашистской символикой», — рассказал боец. Еще у одного польского командира была захвачена американская штурмовая винтовка М-16. Ранее URA.RU писало, что курганский боец назвал причину, по которой наемники НАТО приезжают воевать за Украину. По его словам, они едут на фронт, чтобы соревноваться с русскими в военном деле. Также сообщалось, что разведчик из Кургана захватил на фронте шведские ракеты NLAW у украинских националистов. Еще один курганский военный забрал у солдат ВСУ в качестве трофеев американские ракеты и турецкие гранатометы.