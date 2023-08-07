07 августа 2023

Курганский штурмовик захватил у польских наемников ВСУ автоматы с нацистской символикой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Курганский боец из зоны СВО захватил у наемников из Польши автоматы с нацистской свастикой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик ВС РФ из Кургана уничтожил польских наемников ВСУ и захватил в виде трофея их автоматы с нацистской свастикой. Об этом военнослужащий ВС РФ сообщил корреспонденту URA.RU.

«Уничтожили польских наемников ВСУ. Забрали как трофеи автоматы Калашникова, на одном из них была нацистская свастика. Тот солдат, у которого было это оружие, также имел тату с фашистской символикой», — рассказал боец. Еще у одного польского командира была захвачена американская штурмовая винтовка М-16.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец назвал причину, по которой наемники НАТО приезжают воевать за Украину. По его словам, они едут на фронт, чтобы соревноваться с русскими в военном деле. Также сообщалось, что разведчик из Кургана захватил на фронте шведские ракеты NLAW у украинских националистов. Еще один курганский военный забрал у солдат ВСУ в качестве трофеев американские ракеты и турецкие гранатометы.

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Штурмовик ВС РФ из Кургана уничтожил польских наемников ВСУ и захватил в виде трофея их автоматы с нацистской свастикой. Об этом военнослужащий ВС РФ сообщил корреспонденту URA.RU. «Уничтожили польских наемников ВСУ. Забрали как трофеи автоматы Калашникова, на одном из них была нацистская свастика. Тот солдат, у которого было это оружие, также имел тату с фашистской символикой», — рассказал боец. Еще у одного польского командира была захвачена американская штурмовая винтовка М-16. Ранее URA.RU писало, что курганский боец назвал причину, по которой наемники НАТО приезжают воевать за Украину. По его словам, они едут на фронт, чтобы соревноваться с русскими в военном деле. Также сообщалось, что разведчик из Кургана захватил на фронте шведские ракеты NLAW у украинских националистов. Еще один курганский военный забрал у солдат ВСУ в качестве трофеев американские ракеты и турецкие гранатометы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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