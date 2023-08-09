09 августа 2023

Курганский штурмовик захватил рацию ВСУ и 12 часов следил за их перемещением

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, автомат, нато, ВСУ, наемник, stock
Штурмовик ВС РФ из Кургана следил за ВСУ с помощью их рации Фото:
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Курганский штурмовик Александр Сафронов с позывным «Белый» захватил рацию у командира отряда ВСУ и 12 часов следил за их перемещениями. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU.

«Вышли на штурм укрепрайона, с двух сторон зажали противника. Группа солдат ВСУ вышла на нас. Мы взяли их в плен. Я захватил рацию у командира группы и порядка 12 часов отслеживал по ней все их передвижения. Это очень помогло в бою», — рассказал штурмовик.

Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик из зоны СВО рассказал об обмене уничтоженного наемника ВСУ из Польши на трех живых русских солдат. Также сообщалось, что боец из Кургана захватил у польских наемников автоматы с нацистской свастикой.

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Курганский штурмовик Александр Сафронов с позывным «Белый» захватил рацию у командира отряда ВСУ и 12 часов следил за их перемещениями. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Вышли на штурм укрепрайона, с двух сторон зажали противника. Группа солдат ВСУ вышла на нас. Мы взяли их в плен. Я захватил рацию у командира группы и порядка 12 часов отслеживал по ней все их передвижения. Это очень помогло в бою», — рассказал штурмовик. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик из зоны СВО рассказал об обмене уничтоженного наемника ВСУ из Польши на трех живых русских солдат. Также сообщалось, что боец из Кургана захватил у польских наемников автоматы с нацистской свастикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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