Курганский штурмовик захватил рацию ВСУ и 12 часов следил за их перемещением

10 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Штурмовик ВС РФ из Кургана следил за ВСУ с помощью их рации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский штурмовик Александр Сафронов с позывным «Белый» захватил рацию у командира отряда ВСУ и 12 часов следил за их перемещениями. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Вышли на штурм укрепрайона, с двух сторон зажали противника. Группа солдат ВСУ вышла на нас. Мы взяли их в плен. Я захватил рацию у командира группы и порядка 12 часов отслеживал по ней все их передвижения. Это очень помогло в бою», — рассказал штурмовик. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик из зоны СВО рассказал об обмене уничтоженного наемника ВСУ из Польши на трех живых русских солдат. Также сообщалось, что боец из Кургана захватил у польских наемников автоматы с нацистской свастикой.

Курганский штурмовик Александр Сафронов с позывным «Белый» захватил рацию у командира отряда ВСУ и 12 часов следил за их перемещениями. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU. «Вышли на штурм укрепрайона, с двух сторон зажали противника. Группа солдат ВСУ вышла на нас. Мы взяли их в плен. Я захватил рацию у командира группы и порядка 12 часов отслеживал по ней все их передвижения. Это очень помогло в бою», — рассказал штурмовик. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик из зоны СВО рассказал об обмене уничтоженного наемника ВСУ из Польши на трех живых русских солдат. Также сообщалось, что боец из Кургана захватил у польских наемников автоматы с нацистской свастикой.