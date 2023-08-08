В каких банках самые низкие ставки по ипотеке

Сбербанк на 0,8% повысил базовые ставки по ипотеке. Теперь ставка превышает 11%. До этого Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками на август 2023 года.
Сбербанк
Цена ставки на ипотеку в новостройках составит 11,4%. На «вторичку» — 11,7%. Первоначальный взнос в обоих случаях — 10%. Семейная ипотека составляет от 5,3% с первоначальным взносом 15%. Ипотека с господдержкой — от 7,3%.
Крупные банки с меньшими процентными ставками
«Альфа Банк»
- Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 7,6%;
- На вторичном рынке — 11,89%;
- Семейная ипотека — 5,6%;
- Первоначальный взнос — 15%.
«ВТБ»
- Ипотека на новостройки и на вторичное жилье — 11,5%;
- Семейная ипотека с детьми — 4,3%;
- Первоначальный взнос — 10%.
«Газпромбанк»
- Ипотека на новостройки — 9,99%;
- Ипотека на вторичное жилье — 9,99%;
- Семейная ипотека по госпрограмме — 5%;
- Первоначальный взнос — 15%.
«Совкомбанк»
- Новостройка с господдержкой — 6,10%. Первоначальный взнос 20%;
- Семейная ипотека с господдержкой — 6,1%. Первоначальный взнос 20%;
- Ипотека по первичному жилью — 6,99%. Первоначальный взнос 20%;
- Ипотека по вторичному жилью — 6,99%. Первоначальный взнос 15%.
«Открытие»
- Новостройка — 9,79%. Взнос 10%;
- Вторичное жилье — 9,89%. Взнос 10%;
- Ипотека с господдержкой — 6,8%. Взнос 15%.
- Семейная ипотека — 5,3%. Взнос — 15%.
В зависимости от банка предлагаются различные льготные программы по ипотеке. Например, для IT-специалистов предлагаются заметно более низкие процентные ставки от 4%.
Ранее «Сбербанк» обещал снизить проценты, однако этого не произошло. Минтруд напомнил россиянам с детьми о возможностях оформить семейную ипотеку. Семейным парам также предлагалось компенсировать аренду жилья на 30%. В РФ отмечается рост стоимости недвижимости на вторичном рынке на 10% с начала текущего года. Вторичная недвижимость вскоре может попасть под льготные условия кредитования, передают «Дни.ру». В прошлом месяце правительство РФ направило 15 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой, сообщает РАПСИ.
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