В каких банках самые низкие ставки по ипотеке

«Сбербанк» поднял процентную ставку по ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний первоначальный взнос по ипотеке составляет от 10 до 20% Фото:

Сбербанк на 0,8% повысил базовые ставки по ипотеке. Теперь ставка превышает 11%. До этого Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками на август 2023 года.

Сбербанк

Цена ставки на ипотеку в новостройках составит 11,4%. На «вторичку» — 11,7%. Первоначальный взнос в обоих случаях — 10%. Семейная ипотека составляет от 5,3% с первоначальным взносом 15%. Ипотека с господдержкой — от 7,3%.

Крупные банки с меньшими процентными ставками

«Альфа Банк»

  • Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 7,6%;
  • На вторичном рынке — 11,89%;
  • Семейная ипотека — 5,6%;
  • Первоначальный взнос — 15%.

«ВТБ»

  • Ипотека на новостройки и на вторичное жилье — 11,5%;
  • Семейная ипотека с детьми — 4,3%;
  • Первоначальный взнос — 10%.

«Газпромбанк»

  • Ипотека на новостройки — 9,99%;
  • Ипотека на вторичное жилье — 9,99%;
  • Семейная ипотека по госпрограмме — 5%;
  • Первоначальный взнос — 15%.

«Совкомбанк»

  • Новостройка с господдержкой — 6,10%. Первоначальный взнос 20%;
  • Семейная ипотека с господдержкой — 6,1%. Первоначальный взнос 20%;
  • Ипотека по первичному жилью — 6,99%. Первоначальный взнос 20%;
  • Ипотека по вторичному жилью — 6,99%. Первоначальный взнос 15%.

«Открытие»

  • Новостройка — 9,79%. Взнос 10%;
  • Вторичное жилье — 9,89%. Взнос 10%;
  • Ипотека с господдержкой — 6,8%. Взнос 15%.
  • Семейная ипотека — 5,3%. Взнос — 15%.

В зависимости от банка предлагаются различные льготные программы по ипотеке. Например, для IT-специалистов предлагаются заметно более низкие процентные ставки от 4%.

Ранее «Сбербанк» обещал снизить проценты, однако этого не произошло. Минтруд напомнил россиянам с детьми о возможностях оформить семейную ипотеку. Семейным парам также предлагалось компенсировать аренду жилья на 30%. В РФ отмечается рост стоимости недвижимости на вторичном рынке на 10% с начала текущего года. Вторичная недвижимость вскоре может попасть под льготные условия кредитования, передают «Дни.ру». В прошлом месяце правительство РФ направило 15 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой, сообщает РАПСИ.

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Сбербанк на 0,8% повысил базовые ставки по ипотеке. Теперь ставка превышает 11%. До этого Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками на август 2023 года. Сбербанк Цена ставки на ипотеку в новостройках составит 11,4%. На «вторичку» — 11,7%. Первоначальный взнос в обоих случаях — 10%. Семейная ипотека составляет от 5,3% с первоначальным взносом 15%. Ипотека с господдержкой — от 7,3%. «Альфа Банк» «ВТБ» «Газпромбанк» «Совкомбанк» «Открытие» В зависимости от банка предлагаются различные льготные программы по ипотеке. Например, для IT-специалистов предлагаются заметно более низкие процентные ставки от 4%. Ранее «Сбербанк» обещал снизить проценты, однако этого не произошло. Минтруд напомнил россиянам с детьми о возможностях оформить семейную ипотеку. Семейным парам также предлагалось компенсировать аренду жилья на 30%. В РФ отмечается рост стоимости недвижимости на вторичном рынке на 10% с начала текущего года. Вторичная недвижимость вскоре может попасть под льготные условия кредитования, передают «Дни.ру». В прошлом месяце правительство РФ направило 15 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой, сообщает РАПСИ.
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Ссылки по теме
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