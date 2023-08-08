В каких банках самые низкие ставки по ипотеке

«Сбербанк» поднял процентную ставку по ипотеке

08 августа 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Средний первоначальный взнос по ипотеке составляет от 10 до 20% Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сбербанк на 0,8% повысил базовые ставки по ипотеке. Теперь ставка превышает 11%. До этого Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками на август 2023 года. Сбербанк Цена ставки на ипотеку в новостройках составит 11,4%. На «вторичку» — 11,7%. Первоначальный взнос в обоих случаях — 10%. Семейная ипотека составляет от 5,3% с первоначальным взносом 15%. Ипотека с господдержкой — от 7,3%. Крупные банки с меньшими процентными ставками «Альфа Банк» Процентная ставка по ипотеке на первичном рынке недвижимости (новостройки) — 7,6%;

На вторичном рынке — 11,89%;

Семейная ипотека — 5,6%;

Первоначальный взнос — 15%. «ВТБ» Ипотека на новостройки и на вторичное жилье — 11,5%;

Семейная ипотека с детьми — 4,3%;

Первоначальный взнос — 10%. «Газпромбанк» Ипотека на новостройки — 9,99%;

Ипотека на вторичное жилье — 9,99%;

Семейная ипотека по госпрограмме — 5%;

Первоначальный взнос — 15%. «Совкомбанк» Новостройка с господдержкой — 6,10%. Первоначальный взнос 20%;

Семейная ипотека с господдержкой — 6,1%. Первоначальный взнос 20%;

Ипотека по первичному жилью — 6,99%. Первоначальный взнос 20%;

Ипотека по вторичному жилью — 6,99%. Первоначальный взнос 15%. «Открытие» Новостройка — 9,79%. Взнос 10%;

Вторичное жилье — 9,89%. Взнос 10%;

Ипотека с господдержкой — 6,8%. Взнос 15%.

Семейная ипотека — 5,3%. Взнос — 15%. В зависимости от банка предлагаются различные льготные программы по ипотеке. Например, для IT-специалистов предлагаются заметно более низкие процентные ставки от 4%. Ранее «Сбербанк» обещал снизить проценты, однако этого не произошло. Минтруд напомнил россиянам с детьми о возможностях оформить семейную ипотеку. Семейным парам также предлагалось компенсировать аренду жилья на 30%. В РФ отмечается рост стоимости недвижимости на вторичном рынке на 10% с начала текущего года. Вторичная недвижимость вскоре может попасть под льготные условия кредитования, передают «Дни.ру». В прошлом месяце правительство РФ направило 15 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой, сообщает РАПСИ.

Сбербанк на 0,8% повысил базовые ставки по ипотеке. Теперь ставка превышает 11%. До этого Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. URA.RU приводит список крупных банков с базовыми процентными ставками на август 2023 года. Сбербанк Цена ставки на ипотеку в новостройках составит 11,4%. На «вторичку» — 11,7%. Первоначальный взнос в обоих случаях — 10%. Семейная ипотека составляет от 5,3% с первоначальным взносом 15%. Ипотека с господдержкой — от 7,3%. «Альфа Банк» «ВТБ» «Газпромбанк» «Совкомбанк» «Открытие» В зависимости от банка предлагаются различные льготные программы по ипотеке. Например, для IT-специалистов предлагаются заметно более низкие процентные ставки от 4%. Ранее «Сбербанк» обещал снизить проценты, однако этого не произошло. Минтруд напомнил россиянам с детьми о возможностях оформить семейную ипотеку. Семейным парам также предлагалось компенсировать аренду жилья на 30%. В РФ отмечается рост стоимости недвижимости на вторичном рынке на 10% с начала текущего года. Вторичная недвижимость вскоре может попасть под льготные условия кредитования, передают «Дни.ру». В прошлом месяце правительство РФ направило 15 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой, сообщает РАПСИ.