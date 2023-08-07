Фонд Путина лишил Курганскую область миллионов из-за ошибок чиновников. Скрин

Курганская область не получит 11,5 млн рублей от Фонда президентских грантов

08 августа 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Курганская область не получит 11,5 млн рублей от Фонда президентских грантов в 2023 году Фото: Алексей Гущин © URA.RU Фонд президентских грантов отказал Курганской области в финансировании гранта на сумму 11,5 млн рублей для проектов некоммерческих организаций. Как пояснили URA.RU в фонде, денег регион не получит, так как не выполнил требования при проведении конкурсных процедур. «В Курганской области уполномоченным органом является департамент информационной и внутренней политики Курганской области, с которым фонд ранее заключил договор о предоставлении в 2023 году гранта в размере 11,5 млн рублей. Рассмотрев информацию, предоставленную департаментом по итогам конкурсного отбора, проведенного в Курганской области в апреле—июне 2023 года, фонд оценил содержание проведенных конкурсных процедур как несоответствующее требованиям, установленным положением о порядке софинансирования и договором, и на основании этого воспользовался правом отказаться от перечисления средств гранта», — говорится в ответе фонда на запрос агентства. Прочие обязательства, в том числе по предоставлению на безвозмездной основе информационной платформы для проведения конкурсных отборов по адресу курган.гранты.рф, фонд продолжает исполнять. Ранее фонд предоставлял Курганской области гранты ежегодно с 2021 года. В департамент информационной и внутренней политики на запрос URA.RU ответили, что не предоставляли в фонд недостоверные данные. «Более того, Фонд принял и разместил у себя на официальном сайте итоговые конкурсные документы от региона. Вопрос о финансировании некоммерческих организаций — победителях конкурса проектов 2023 года в настоящий момент находится в стадии реализации», — говорится в ответе ведомства. В 2022 году по соглашению с фондом регион получил почти 6,9 млн рублей. На сайте курган.гранты.рф размещена информацию о 20 проектах некоммерческих организаций, ставшими победителями в 2023 году. В их числе: создание ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий ЧС, оказание адвокатами Адвокатской палаты бесплатной юридической помощи, пекарня «Добрый хлеб» для неимущих. Источник финансирования проектов 2023 года в департаменте не уточнили. скрин: ответ Фонда президентских грантов на запрос URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фонд президентских грантов отказал Курганской области в финансировании гранта на сумму 11,5 млн рублей для проектов некоммерческих организаций. Как пояснили URA.RU в фонде, денег регион не получит, так как не выполнил требования при проведении конкурсных процедур. «В Курганской области уполномоченным органом является департамент информационной и внутренней политики Курганской области, с которым фонд ранее заключил договор о предоставлении в 2023 году гранта в размере 11,5 млн рублей. Рассмотрев информацию, предоставленную департаментом по итогам конкурсного отбора, проведенного в Курганской области в апреле—июне 2023 года, фонд оценил содержание проведенных конкурсных процедур как несоответствующее требованиям, установленным положением о порядке софинансирования и договором, и на основании этого воспользовался правом отказаться от перечисления средств гранта», — говорится в ответе фонда на запрос агентства. Прочие обязательства, в том числе по предоставлению на безвозмездной основе информационной платформы для проведения конкурсных отборов по адресу курган.гранты.рф, фонд продолжает исполнять. Ранее фонд предоставлял Курганской области гранты ежегодно с 2021 года. В департамент информационной и внутренней политики на запрос URA.RU ответили, что не предоставляли в фонд недостоверные данные. «Более того, Фонд принял и разместил у себя на официальном сайте итоговые конкурсные документы от региона. Вопрос о финансировании некоммерческих организаций — победителях конкурса проектов 2023 года в настоящий момент находится в стадии реализации», — говорится в ответе ведомства. В 2022 году по соглашению с фондом регион получил почти 6,9 млн рублей. На сайте курган.гранты.рф размещена информацию о 20 проектах некоммерческих организаций, ставшими победителями в 2023 году. В их числе: создание ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий ЧС, оказание адвокатами Адвокатской палаты бесплатной юридической помощи, пекарня «Добрый хлеб» для неимущих. Источник финансирования проектов 2023 года в департаменте не уточнили.