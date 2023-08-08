Завод-банкрот в Златоусте отстоял право взыскать с бывшего партнера в Волгограде 1,3 миллиарда

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Златоустовский завод доказал право взыскать средства с бывшего партнера из Волгограда Фото:

Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ, Челябинская область) отстоял право взыскать с меткомбината-партнера «Красный Октябрь» из Волгограда 1,3 млрд рублей. Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу конкурсного управляющего волгоградца Кирилла Прокофьева.

«Информация о принятом судебном акте. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщил арбитражный суд региона суд на своем сайте.

Завод в Златоусте взыскал с экс-партнера стоимость сырья и товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Как выяснил суд, «Красный Октябрь» с 2018 года продолжает контролировать остатки давальческих ресурсов и готовую продукцию, принадлежащую ЗЭМЗ. Златоустовский банкрот требовал наложить обеспечение на сумму в три миллиарда рублей, но суд отказался это сделать. Истребование собственности, однако, обеспечило результат: металлургический комбинат из Волгограда процесс проиграл.

В суде было установлено, что оба предприятия контролировал Дмитрий Герасименко. В настоящий момент на его имущество и активы бывшего директора златоустовского предприятия Александра Кретова наложены ограничения. Кретов пытался оспорить арест, но безуспешно. Ему в вину вменили то, что, будучи руководителем, он не выполнил обязанностей по банкротству должника.

Электрометаллургический завод признан банкротом в 2019 году. На предприятии введена процедура конкурсного наблюдения. В мае ее продлили до ноября.

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Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ, Челябинская область) отстоял право взыскать с меткомбината-партнера «Красный Октябрь» из Волгограда 1,3 млрд рублей. Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу конкурсного управляющего волгоградца Кирилла Прокофьева. «Информация о принятом судебном акте. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщил арбитражный суд региона суд на своем сайте. Завод в Златоусте взыскал с экс-партнера стоимость сырья и товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Как выяснил суд, «Красный Октябрь» с 2018 года продолжает контролировать остатки давальческих ресурсов и готовую продукцию, принадлежащую ЗЭМЗ. Златоустовский банкрот требовал наложить обеспечение на сумму в три миллиарда рублей, но суд отказался это сделать. Истребование собственности, однако, обеспечило результат: металлургический комбинат из Волгограда процесс проиграл. В суде было установлено, что оба предприятия контролировал Дмитрий Герасименко. В настоящий момент на его имущество и активы бывшего директора златоустовского предприятия Александра Кретова наложены ограничения. Кретов пытался оспорить арест, но безуспешно. Ему в вину вменили то, что, будучи руководителем, он не выполнил обязанностей по банкротству должника. Электрометаллургический завод признан банкротом в 2019 году. На предприятии введена процедура конкурсного наблюдения. В мае ее продлили до ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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