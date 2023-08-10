Власти Кургана засекретили контракт на строительство самой большой школы

Строительством школы на 1500 мест в Заозерном занимается «Курганстальмост» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана засекретили контракт на строительство школы на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом URA.RU сообщают источники из сферы строительства. После ухода московской компании «Авиапромстрой» подрядчиком выступает предприятие «Курганстальмост».

«В открытых данных нет контракта на строительство школы в Заозерном, который был заключен с „Курганстальмостом“. Это связано с тем, что закупка осуществлялась у единственного подрядчика. Эту информацию могут увидеть только участники закупки. На сайте госзакупок есть контракт только с бывшим застройщиком», — сказал инсайдер. Также чиновники не озвучивают полную стоимость строительства объекта.

В администрации города Кургана в ответ на запрос о предоставлении информации о контракте сообщили, что он заключен с предприятием ЗАО «Курганстальмост». Сам контракт предоставлен не был. Также в пресс-службе мэрии не стали комментировать информацию о том, сколько всего денег было выделено на строительство школы.

Изначально контракт на строительство объекта был заключен между Управлением капитального строительства Кургана и компанией «Авиапромстрой». После заказчиком была назначена школа №52, а контракт с московским застройщиком расторгнут. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта 1,1 млрд рублей. Ранее губернатор Шумков выделил 285 млн рублей из областного бюджета на достройку школы. Позже глава региона заявил о том, что 283,5 млн добавит федеральный центр. Еще более ста миллионов выделялось на закупку оборудования и благоустройство территории школы. Строительство соцобъекта должны завершить до конца 2023 года.