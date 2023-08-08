08 августа 2023

Предприниматели заставляют мэрию Кургана вернуть снесенную из-за ремонта моста электросеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Шумиха энергоскандал. Курган, столбы, электросети, провода
Предприниматели из Кургана подают в суд на мэрию, чтобы вернуть себе 43 штуки снесенных металлоконструкций Фото:

Предприниматели хотят через суд заставить мэрию Кургана вернуть им металлические опоры контактной электросети, которую снесли при строительстве путепровода по проспекту машиностроителей (мост ЖБИ). Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Исковое заявление от предпринимателей Владимира Лисицина и Марины Катаевой. Просят: восстановить право пользования и распоряжения контактной сетью от тяговой подстанции №3. <…> обязать ответчиков из администрации передать опорные конструкции, входящие в состав сооружения. Протяженность конструкций составляла 16,5 километров. Количество металлических опор — 43 штуки», — указано на сайте. Дело по данному иску было назначено к судебному разбирательству 10 августа в Курганском арбитражном суде.

Мост ЖБИ после капитальной реконструкции открыли в 2021 году. Перед началом работ, на слушаниях по планировке территории для реконструкции моста в 2018 году, одни из участников слушаний предложили учесть факт наличия на этом месте контактной сети. Администрация также рекомендовала доработать проект с учетом данного предложения.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить причины, по которым предпринимателям не возвращают недвижимое имущество (контактную сеть). На момент публикации ответ не поступил.

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Предприниматели хотят через суд заставить мэрию Кургана вернуть им металлические опоры контактной электросети, которую снесли при строительстве путепровода по проспекту машиностроителей (мост ЖБИ). Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Исковое заявление от предпринимателей Владимира Лисицина и Марины Катаевой. Просят: восстановить право пользования и распоряжения контактной сетью от тяговой подстанции №3. <…> обязать ответчиков из администрации передать опорные конструкции, входящие в состав сооружения. Протяженность конструкций составляла 16,5 километров. Количество металлических опор — 43 штуки», — указано на сайте. Дело по данному иску было назначено к судебному разбирательству 10 августа в Курганском арбитражном суде. Мост ЖБИ после капитальной реконструкции открыли в 2021 году. Перед началом работ, на слушаниях по планировке территории для реконструкции моста в 2018 году, одни из участников слушаний предложили учесть факт наличия на этом месте контактной сети. Администрация также рекомендовала доработать проект с учетом данного предложения. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить причины, по которым предпринимателям не возвращают недвижимое имущество (контактную сеть). На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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