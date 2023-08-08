08 августа 2023

МВД возбудило уголовное дело из-за махинаций с имуществом пермского завода «Метафракс»

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О возбуждении уголовного дела стало известно во время рассмотрения ходатайства прокуратуры Фото:

В отношении управляющего всеми акциями пермского АО «Метафракс Кемикалс» возбуждено уголовное дело. Информация об этом содержится в картотеке краевого арбитражного суда, который рассматривал ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер в отношении предприятия.

«В обоснование принятия обеспечительных мер заявитель ссылается на то, что оборудование и имущество АО „Метафракс Кемикалс“ являются необходимым для обеспечения бесперебойной работы предприятия, являющегося единственным предприятием химической промышленности на территории РФ, производящим метанол. Также заявитель ссылается на возбуждение уголовного дела в отношении управляющего 100% акций АО „Метафракс Кемикалс“», — сообщается в судебном определении.

Как сообщает «Коммерсант-Пермь», речь идет об уголовном деле, возбужденном следственными органами МВД в отношении неустановленных лиц по факту вывода имущества пермского химзавода. Это могут быть активы, которые, по мнению прокуратуры, были незаконно приватизированы, сообщает издание.

Обеспечительные меры принимаются в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ. Надзорный орган добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. Прокуратура считает, что химзавод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали без согласия властей страны. Ранее прокуратура через суд добилась наложения ареста на имущество предприятия. Также его руководству запрещено принимать решения о выплатах дивидендов и предпринимать действия, ухудшающие положение работников. Денежные средства на счетах предприятия частично арестованы.

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В отношении управляющего всеми акциями пермского АО «Метафракс Кемикалс» возбуждено уголовное дело. Информация об этом содержится в картотеке краевого арбитражного суда, который рассматривал ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер в отношении предприятия. «В обоснование принятия обеспечительных мер заявитель ссылается на то, что оборудование и имущество АО „Метафракс Кемикалс“ являются необходимым для обеспечения бесперебойной работы предприятия, являющегося единственным предприятием химической промышленности на территории РФ, производящим метанол. Также заявитель ссылается на возбуждение уголовного дела в отношении управляющего 100% акций АО „Метафракс Кемикалс“», — сообщается в судебном определении. Как сообщает «Коммерсант-Пермь», речь идет об уголовном деле, возбужденном следственными органами МВД в отношении неустановленных лиц по факту вывода имущества пермского химзавода. Это могут быть активы, которые, по мнению прокуратуры, были незаконно приватизированы, сообщает издание. Обеспечительные меры принимаются в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ. Надзорный орган добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. Прокуратура считает, что химзавод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали без согласия властей страны. Ранее прокуратура через суд добилась наложения ареста на имущество предприятия. Также его руководству запрещено принимать решения о выплатах дивидендов и предпринимать действия, ухудшающие положение работников. Денежные средства на счетах предприятия частично арестованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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