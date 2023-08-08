Из-за ремонта в Тюмени перекроют основную магистраль. Карта

09 августа 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Улицу Мельникайте перекроют на неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение по улице Мельникайте в Тюмени на неделю будет перекрыто из-за оптимизации водопровода. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети будет прекращено движение на автомобильной дороге ул. Мельничной в районе пересечения с ул. Фабричной», -рассказали в мэрии. Ограничение будет действовать в период с 20 по 27 августа. В качестве путей объезда предлагаются ул. Холодильная, ул. Фабричная и межквартальные проезды. Мэрия просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. ? Фото: администрация Тюмени

Движение по улице Мельникайте в Тюмени на неделю будет перекрыто из-за оптимизации водопровода. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети будет прекращено движение на автомобильной дороге ул. Мельничной в районе пересечения с ул. Фабричной», -рассказали в мэрии. Ограничение будет действовать в период с 20 по 27 августа. В качестве путей объезда предлагаются ул. Холодильная, ул. Фабричная и межквартальные проезды. Мэрия просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. ?