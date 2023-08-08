08 августа 2023

Из-за ремонта в Тюмени перекроют основную магистраль. Карта

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Разное. Курган , знак стоп, проезд закрыт, ремонтные работы, трубы водоснабжения
Улицу Мельникайте перекроют на неделю Фото:

Движение по улице Мельникайте в Тюмени на неделю будет перекрыто из-за оптимизации водопровода. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети будет прекращено движение на автомобильной дороге ул. Мельничной в районе пересечения с ул. Фабричной», -рассказали в мэрии. Ограничение будет действовать в период с 20 по 27 августа.

В качестве путей объезда предлагаются ул. Холодильная, ул. Фабричная и межквартальные проезды. Мэрия просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

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Движение по улице Мельникайте в Тюмени на неделю будет перекрыто из-за оптимизации водопровода. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети будет прекращено движение на автомобильной дороге ул. Мельничной в районе пересечения с ул. Фабричной», -рассказали в мэрии. Ограничение будет действовать в период с 20 по 27 августа. В качестве путей объезда предлагаются ул. Холодильная, ул. Фабричная и межквартальные проезды. Мэрия просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. ?
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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