08 августа 2023

Путин присвоил сварщику из ЯНАО почетное звание

Электрогазосварщик из ЯНАО Константин Рогальский стал заслуженным работником ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение государственных наград Полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, государственная награда, награждение
Константин Рогальский стал почетным работником ЖКХ РФ Фото:

Электрогазосварщику из Муравленко (ЯНАО) Константину Рогальскому присвоено почетное звание. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации“ Константину Рогальскому», — следует из текста Указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации. В документе говорится, что награжденный работает в филиале «Тепло» АО «Ямалкоммунэнерго».

Ранее URA.RU рассказало, что пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Пуртов получил почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации». Он получил это звание за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Электрогазосварщику из Муравленко (ЯНАО) Константину Рогальскому присвоено почетное звание. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации“ Константину Рогальскому», — следует из текста Указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации. В документе говорится, что награжденный работает в филиале «Тепло» АО «Ямалкоммунэнерго». Ранее URA.RU рассказало, что пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Пуртов получил почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации». Он получил это звание за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...