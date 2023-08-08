Путин присвоил сварщику из ЯНАО почетное звание

Электрогазосварщику из Муравленко (ЯНАО) Константину Рогальскому присвоено почетное звание. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации“ Константину Рогальскому», — следует из текста Указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации. В документе говорится, что награжденный работает в филиале «Тепло» АО «Ямалкоммунэнерго».
Ранее URA.RU рассказало, что пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Пуртов получил почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации». Он получил это звание за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники.
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