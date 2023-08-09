В Екатеринбурге создали лимитированную коллекцию футболок, которую посвятили арт-объекту «Индустриальный младенец». Он был создан в рамках паблик-арт-программы «ЧО» и вызвал бурные обсуждения среди горожан. Об этом заявил исследователь уличного искусства Алексей Шахов.
«Футболки с младенцем арт-группы LKKL (Людмила Калиниченко и Ксения Ларина) и телекомпанией ВИЗ появятся на фестивале ВИЗ.00», — написал Шахов в своем telegram-канале. Коллекцию, созданную вместе с застройщиком «Атомстройкомплекс» и брендом HardStore, представят публике 12 августа.
Голова младенца из переплавленных моторов военной техники была презентована публике в мае прошлого года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. Голову установили в середине апреля 2023 года на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан.
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