У пугающего екатеринбуржцев арт-объекта в виде головы младенца появился мерч. Фото

09 августа 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Голову установили на пруду на ВИЗ в апреле 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге создали лимитированную коллекцию футболок, которую посвятили арт-объекту «Индустриальный младенец». Он был создан в рамках паблик-арт-программы «ЧО» и вызвал бурные обсуждения среди горожан. Об этом заявил исследователь уличного искусства Алексей Шахов. «Футболки с младенцем арт-группы LKKL (Людмила Калиниченко и Ксения Ларина) и телекомпанией ВИЗ появятся на фестивале ВИЗ.00», — написал Шахов в своем telegram-канале. Коллекцию, созданную вместе с застройщиком «Атомстройкомплекс» и брендом HardStore, представят публике 12 августа. Голова младенца из переплавленных моторов военной техники была презентована публике в мае прошлого года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. Голову установили в середине апреля 2023 года на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан. Фото: telegram-канал Алексея Шахова/ https://t.me/shahov_street

В Екатеринбурге создали лимитированную коллекцию футболок, которую посвятили арт-объекту «Индустриальный младенец». Он был создан в рамках паблик-арт-программы «ЧО» и вызвал бурные обсуждения среди горожан. Об этом заявил исследователь уличного искусства Алексей Шахов. «Футболки с младенцем арт-группы LKKL (Людмила Калиниченко и Ксения Ларина) и телекомпанией ВИЗ появятся на фестивале ВИЗ.00», — написал Шахов в своем telegram-канале. Коллекцию, созданную вместе с застройщиком «Атомстройкомплекс» и брендом HardStore, представят публике 12 августа. Голова младенца из переплавленных моторов военной техники была презентована публике в мае прошлого года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. Голову установили в середине апреля 2023 года на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан.