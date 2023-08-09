У пугающего екатеринбуржцев арт-объекта в виде головы младенца появился мерч. Фото

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Индустриальный младенец на пляже ВИЗа. Екатеринбург , арт объект индустриальный младенец
Голову установили на пруду на ВИЗ в апреле 2023 года Фото:

В Екатеринбурге создали лимитированную коллекцию футболок, которую посвятили арт-объекту «Индустриальный младенец». Он был создан в рамках паблик-арт-программы «ЧО» и вызвал бурные обсуждения среди горожан. Об этом заявил исследователь уличного искусства Алексей Шахов.

«Футболки с младенцем арт-группы LKKL (Людмила Калиниченко и Ксения Ларина) и телекомпанией ВИЗ появятся на фестивале ВИЗ.00», — написал Шахов в своем telegram-канале. Коллекцию, созданную вместе с застройщиком «Атомстройкомплекс» и брендом HardStore, представят публике 12 августа.

Голова младенца из переплавленных моторов военной техники была презентована публике в мае прошлого года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. Голову установили в середине апреля 2023 года на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан.

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В Екатеринбурге создали лимитированную коллекцию футболок, которую посвятили арт-объекту «Индустриальный младенец». Он был создан в рамках паблик-арт-программы «ЧО» и вызвал бурные обсуждения среди горожан. Об этом заявил исследователь уличного искусства Алексей Шахов. «Футболки с младенцем арт-группы LKKL (Людмила Калиниченко и Ксения Ларина) и телекомпанией ВИЗ появятся на фестивале ВИЗ.00», — написал Шахов в своем telegram-канале. Коллекцию, созданную вместе с застройщиком «Атомстройкомплекс» и брендом HardStore, представят публике 12 августа. Голова младенца из переплавленных моторов военной техники была презентована публике в мае прошлого года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. Голову установили в середине апреля 2023 года на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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