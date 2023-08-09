Во ФСИН отметили высокий спрос бизнеса на труд осужденных

В настоящее время более 26 тысяч осужденных к принудительным работам задействованы на предприятиях и в организациях. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что помимо этого несколько тысяч заключенный из колоний-поселений трудоустроены в коммерческих организациях.
«Сейчас более 26 000 осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях. В коммерческих организациях трудоустроено еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей», — передает информацию пресс-службы ФСИН «Ведомости».
К 1 января 2023 года ФСИН создало 367 исправительных центров с возможностью размещения в них до 40 тысяч осужденных к исправительным работам. К 2024 году планируется увеличить количество мест до 80 тысяч.
Ранее URA.RU сообщало, что заключенные из исправительной колонии №15 в поселке Северном Нижневартовска будут производить ограждения из колючей проволоки. В рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тысячи ограждений на общую сумму около 10 миллионов рублей. А в Самарской области к принудительным работам на «АвтоВАЗе» привлекут тысячи осужденных. Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%.
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