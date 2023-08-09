Во ФСИН отметили высокий спрос бизнеса на труд осужденных

10 августа 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

К принудительным работам в исправительных центрах привлечено уже 26 000 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В настоящее время более 26 тысяч осужденных к принудительным работам задействованы на предприятиях и в организациях. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что помимо этого несколько тысяч заключенный из колоний-поселений трудоустроены в коммерческих организациях. «Сейчас более 26 000 осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях. В коммерческих организациях трудоустроено еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей», — передает информацию пресс-службы ФСИН «Ведомости». К 1 января 2023 года ФСИН создало 367 исправительных центров с возможностью размещения в них до 40 тысяч осужденных к исправительным работам. К 2024 году планируется увеличить количество мест до 80 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что заключенные из исправительной колонии №15 в поселке Северном Нижневартовска будут производить ограждения из колючей проволоки. В рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тысячи ограждений на общую сумму около 10 миллионов рублей. А в Самарской области к принудительным работам на «АвтоВАЗе» привлекут тысячи осужденных. Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В настоящее время более 26 тысяч осужденных к принудительным работам задействованы на предприятиях и в организациях. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что помимо этого несколько тысяч заключенный из колоний-поселений трудоустроены в коммерческих организациях. «Сейчас более 26 000 осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях. В коммерческих организациях трудоустроено еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей», — передает информацию пресс-службы ФСИН «Ведомости». К 1 января 2023 года ФСИН создало 367 исправительных центров с возможностью размещения в них до 40 тысяч осужденных к исправительным работам. К 2024 году планируется увеличить количество мест до 80 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что заключенные из исправительной колонии №15 в поселке Северном Нижневартовска будут производить ограждения из колючей проволоки. В рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тысячи ограждений на общую сумму около 10 миллионов рублей. А в Самарской области к принудительным работам на «АвтоВАЗе» привлекут тысячи осужденных. Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%.