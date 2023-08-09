09 августа 2023

Во ФСИН отметили высокий спрос бизнеса на труд осужденных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
К принудительным работам в исправительных центрах привлечено уже 26 000 человек Фото:

В настоящее время более 26 тысяч осужденных к принудительным работам задействованы на предприятиях и в организациях. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что помимо этого несколько тысяч заключенный из колоний-поселений трудоустроены в коммерческих организациях.

«Сейчас более 26 000 осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях. В коммерческих организациях трудоустроено еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей», — передает информацию пресс-службы ФСИН «Ведомости».

К 1 января 2023 года ФСИН создало 367 исправительных центров с возможностью размещения в них до 40 тысяч осужденных к исправительным работам. К 2024 году планируется увеличить количество мест до 80 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенные из исправительной колонии №15 в поселке Северном Нижневартовска будут производить ограждения из колючей проволоки. В рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тысячи ограждений на общую сумму около 10 миллионов рублей. А в Самарской области к принудительным работам на «АвтоВАЗе» привлекут тысячи осужденных. Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В настоящее время более 26 тысяч осужденных к принудительным работам задействованы на предприятиях и в организациях. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что помимо этого несколько тысяч заключенный из колоний-поселений трудоустроены в коммерческих организациях. «Сейчас более 26 000 осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях. В коммерческих организациях трудоустроено еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей», — передает информацию пресс-службы ФСИН «Ведомости». К 1 января 2023 года ФСИН создало 367 исправительных центров с возможностью размещения в них до 40 тысяч осужденных к исправительным работам. К 2024 году планируется увеличить количество мест до 80 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что заключенные из исправительной колонии №15 в поселке Северном Нижневартовска будут производить ограждения из колючей проволоки. В рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тысячи ограждений на общую сумму около 10 миллионов рублей. А в Самарской области к принудительным работам на «АвтоВАЗе» привлекут тысячи осужденных. Сотрудники потребовались в связи с увеличением объемов производства с сентября 2023 года на 28%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...