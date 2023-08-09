09 августа 2023

ВЦИОМ оценил интригу на выборах губернатора Тюменской области

ВЦИОМ: 80% жителей Тюменской области доверяют Александру Моору
© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Эксперты ВЦИОМ подсчитали уровень поддержки губернатора Моора Фото:

Александр Моор может показать больший процент на губернаторских выборах в сравнении с 2018 годом. По данным замеров Всероссийского центра исследования общественного мнения по Югу Тюменской области, 80% жителей доверяют главе региона. Одобряют его деятельность 78% тюменцев. На выборах 2018 года он набрал только 65,86 процента голосов.

«8 из 10 опрошенных в той или иной степени доверяют губернатору области Александру Моору (80%). Не доверяют — 14%. Уровень одобрения его деятельности в июле — августе 2023 г. составил 78%», — сказано в исследовании.

Данные исследования также продемонстрировали уровень управленческих компетенций Моора. 85% опрошенных тюменцев назвали его эффективным губернатором. Согласно исследованию ВЦИОМ, высокая поддержка Моора напрямую связана с улучшением оценки политической ситуации в регионе в целом. Как стабильную ее оценивают 69% респондентов, что на 6% больше, чем в 2022 году.

Поддержка региональных властей обеспечивается и за счет уровня счастья жителей регионов. Согласно исследованию, 83% жителей Юга области ответили, что они счастливы.

Данные ВЦИОМ указывают на один из главных вызовов для штаба Моора: как конвертировать высокое одобрение в высокую явку и результат на выборах? Все потому, что в ситуациях с высокой поддержкой избиратели считают ненужным идти на выборы, считая, что победа самого популярного кандидата будет разгромной при любом раскладе.

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Александр Моор может показать больший процент на губернаторских выборах в сравнении с 2018 годом. По данным замеров Всероссийского центра исследования общественного мнения по Югу Тюменской области, 80% жителей доверяют главе региона. Одобряют его деятельность 78% тюменцев. На выборах 2018 года он набрал только 65,86 процента голосов. «8 из 10 опрошенных в той или иной степени доверяют губернатору области Александру Моору (80%). Не доверяют — 14%. Уровень одобрения его деятельности в июле — августе 2023 г. составил 78%», — сказано в исследовании. Данные исследования также продемонстрировали уровень управленческих компетенций Моора. 85% опрошенных тюменцев назвали его эффективным губернатором. Согласно исследованию ВЦИОМ, высокая поддержка Моора напрямую связана с улучшением оценки политической ситуации в регионе в целом. Как стабильную ее оценивают 69% респондентов, что на 6% больше, чем в 2022 году. Поддержка региональных властей обеспечивается и за счет уровня счастья жителей регионов. Согласно исследованию, 83% жителей Юга области ответили, что они счастливы. Данные ВЦИОМ указывают на один из главных вызовов для штаба Моора: как конвертировать высокое одобрение в высокую явку и результат на выборах? Все потому, что в ситуациях с высокой поддержкой избиратели считают ненужным идти на выборы, считая, что победа самого популярного кандидата будет разгромной при любом раскладе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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