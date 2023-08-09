09 августа 2023

Двух курганцев подозревают в убийстве мужчины, чье тело нашли посреди села

Курганские следователи задержали двух подозреваемых в убийстве односельчанина
© Служба новостей «URA.RU»
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Двух курганцев задержали по подозрению в убийстве Фото:

Двух ранее судимых жителей села Шатрово (Курганская область) задержали по подозрению в убийстве односельчанина. Тело мужчины было найдено накануне на улице окружного центра. О задержании рассказали в следственном управлении региона.

«Следственными органами следственного управления СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции задержаны двое <…> жителей села [Шатрово]», — информирует сайт СУ СКР. Оба мужчины являются ранее судимыми.

По данным следуправления, мужчины признались в содеянном. Они рассказали, что 5 августа они вызвали жертву из дома. Затем мужчины нанесли несколько ножевых ранений односельчанину и скрылись.

В настоящее время следователи проводят комплекс мер, направленных на раскрытие преступления. Подано ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском селе Шатрово нашли труп. Тело 43-летнего шатровца имело признаки насильственной смерти.

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Двух ранее судимых жителей села Шатрово (Курганская область) задержали по подозрению в убийстве односельчанина. Тело мужчины было найдено накануне на улице окружного центра. О задержании рассказали в следственном управлении региона. «Следственными органами следственного управления СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции задержаны двое <…> жителей села [Шатрово]», — информирует сайт СУ СКР. Оба мужчины являются ранее судимыми. По данным следуправления, мужчины признались в содеянном. Они рассказали, что 5 августа они вызвали жертву из дома. Затем мужчины нанесли несколько ножевых ранений односельчанину и скрылись. В настоящее время следователи проводят комплекс мер, направленных на раскрытие преступления. Подано ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском селе Шатрово нашли труп. Тело 43-летнего шатровца имело признаки насильственной смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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