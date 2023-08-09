Двух курганцев подозревают в убийстве мужчины, чье тело нашли посреди села

Курганские следователи задержали двух подозреваемых в убийстве односельчанина

10 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Двух курганцев задержали по подозрению в убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух ранее судимых жителей села Шатрово (Курганская область) задержали по подозрению в убийстве односельчанина. Тело мужчины было найдено накануне на улице окружного центра. О задержании рассказали в следственном управлении региона. «Следственными органами следственного управления СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции задержаны двое <…> жителей села [Шатрово]», — информирует сайт СУ СКР. Оба мужчины являются ранее судимыми. По данным следуправления, мужчины признались в содеянном. Они рассказали, что 5 августа они вызвали жертву из дома. Затем мужчины нанесли несколько ножевых ранений односельчанину и скрылись. В настоящее время следователи проводят комплекс мер, направленных на раскрытие преступления. Подано ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском селе Шатрово нашли труп. Тело 43-летнего шатровца имело признаки насильственной смерти.

Двух ранее судимых жителей села Шатрово (Курганская область) задержали по подозрению в убийстве односельчанина. Тело мужчины было найдено накануне на улице окружного центра. О задержании рассказали в следственном управлении региона. «Следственными органами следственного управления СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции задержаны двое <…> жителей села [Шатрово]», — информирует сайт СУ СКР. Оба мужчины являются ранее судимыми. По данным следуправления, мужчины признались в содеянном. Они рассказали, что 5 августа они вызвали жертву из дома. Затем мужчины нанесли несколько ножевых ранений односельчанину и скрылись. В настоящее время следователи проводят комплекс мер, направленных на раскрытие преступления. Подано ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском селе Шатрово нашли труп. Тело 43-летнего шатровца имело признаки насильственной смерти.