Пермский завод «Метафракс», счета которого арестовали по иску Генпрокуратуры, повысил зарплаты

Зарплаты сотрудников предприятия были проиндексированы на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Национализация завода «Метафракс»

Пермское АО «Метафракс Кемикалс», у которого по иску Генпрокуратуры РФ частично арестованы на счетах денежные средства, повысило коллективу зарплаты. Они были проиндексированы на 10 процентов.

«Метафракс Групп» повысила зарплаты. Заработная плата работников компаний «Метафракс Кемикалс» и «Метадинеа» проиндексирована на 10% в рамках коллективного договора», — сообщило предприятие на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что коллективный договор действует три года. В нем сохранен социальный пакет, в который входит медобслуживание, оздоровление и отдых работников и их детей, индексация зарплат, поощрительные выплаты. Также в рамках договора запланированы траты на работу с молодежью и ветеранами предприятия, организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Ранее краевой арбитражный суд частично наложил арест на денежные средства на счетах АО «Метафракс Кемикалс». Речь идет о деньгах, которые не предназначены для выплаты зарплат и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями. Эти и другие обеспечительные меры наложены судом по иску Генпрокуратуры РФ, добивающейся передачи акций предприятия в собственность государства. Надзорный орган считает, что стратегический для страны завод был приватизирован без согласия российского правительства.