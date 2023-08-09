«Единая Россия» исключила двух курганцев из-за скандала в «Движении первых»

10 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Представители ЕР исключили двух членов партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители «Единой России» приняли решение исключить из партии главу реготделения «Движения первых» Сергея Лоськова и бизнесмена Станислава Бессонова. Об этом URA.RU сообщил глава регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Президиум регионального политического совета решил исключить Бессонова Станислава Владимировича. Исключить Лоськова Сергея Евгеньевича», — передал Ильтяков. Их исключили за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб политическим интересам партии. Источники, связанные с властями региона, объясняли URA.RU, что проблемы начались, когда бывший травести-артист Алексей Бащенко приехал в регион работать с участниками «Движения первых», среди которых есть дети и подростки. Он, по словам источников, приехал по приглашению Лоськова. Недавно Бащенко обратился в приемную президента, где жаловался на преследования со стороны Бессонова. Сам Бессонов заявлял URA.RU, что не знает этого человека. После скандала представители областного правительства попросили руководство Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» рассмотреть вопрос об отставке Лоськова из-за фактов, порочащих моральный облик.

Представители «Единой России» приняли решение исключить из партии главу реготделения «Движения первых» Сергея Лоськова и бизнесмена Станислава Бессонова. Об этом URA.RU сообщил глава регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Президиум регионального политического совета решил исключить Бессонова Станислава Владимировича. Исключить Лоськова Сергея Евгеньевича», — передал Ильтяков. Их исключили за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб политическим интересам партии. Источники, связанные с властями региона, объясняли URA.RU, что проблемы начались, когда бывший травести-артист Алексей Бащенко приехал в регион работать с участниками «Движения первых», среди которых есть дети и подростки. Он, по словам источников, приехал по приглашению Лоськова. Недавно Бащенко обратился в приемную президента, где жаловался на преследования со стороны Бессонова. Сам Бессонов заявлял URA.RU, что не знает этого человека. После скандала представители областного правительства попросили руководство Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» рассмотреть вопрос об отставке Лоськова из-за фактов, порочащих моральный облик.