09 августа 2023

«Единая Россия» исключила двух курганцев из-за скандала в «Движении первых»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, единая россия, ер
Представители ЕР исключили двух членов партии Фото:

Представители «Единой России» приняли решение исключить из партии главу реготделения «Движения первых» Сергея Лоськова и бизнесмена Станислава Бессонова. Об этом URA.RU сообщил глава регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«Президиум регионального политического совета решил исключить Бессонова Станислава Владимировича. Исключить Лоськова Сергея Евгеньевича», — передал Ильтяков. Их исключили за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб политическим интересам партии.

Источники, связанные с властями региона, объясняли URA.RU, что проблемы начались, когда бывший травести-артист Алексей Бащенко приехал в регион работать с участниками «Движения первых», среди которых есть дети и подростки. Он, по словам источников, приехал по приглашению Лоськова. Недавно Бащенко обратился в приемную президента, где жаловался на преследования со стороны Бессонова. Сам Бессонов заявлял URA.RU, что не знает этого человека. После скандала представители областного правительства попросили руководство Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» рассмотреть вопрос об отставке Лоськова из-за фактов, порочащих моральный облик.

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Представители «Единой России» приняли решение исключить из партии главу реготделения «Движения первых» Сергея Лоськова и бизнесмена Станислава Бессонова. Об этом URA.RU сообщил глава регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Президиум регионального политического совета решил исключить Бессонова Станислава Владимировича. Исключить Лоськова Сергея Евгеньевича», — передал Ильтяков. Их исключили за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб политическим интересам партии. Источники, связанные с властями региона, объясняли URA.RU, что проблемы начались, когда бывший травести-артист Алексей Бащенко приехал в регион работать с участниками «Движения первых», среди которых есть дети и подростки. Он, по словам источников, приехал по приглашению Лоськова. Недавно Бащенко обратился в приемную президента, где жаловался на преследования со стороны Бессонова. Сам Бессонов заявлял URA.RU, что не знает этого человека. После скандала представители областного правительства попросили руководство Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» рассмотреть вопрос об отставке Лоськова из-за фактов, порочащих моральный облик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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