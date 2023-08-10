В МВД назвали худший регион «тюменской матрешки» по раскрываемости преступлений

Раскрываемость преступлений в Тюменской области оказалась хуже, чем в ЯНАО и ХМАО

10 августа 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Коллеги тюменцев из ХМАО и ЯНАО раскрывают больше преступлений от числа совершенных на территории субъектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правоохранительные органы Тюменской области демонстрируют худшую раскрываемость преступлений, нежели ведомства в ЯНАО и ХМАО. Это следует из статистики за полгода, опубликованной МВД РФ. «Состояние и динамика преступности в регионах РФ, за январь—июнь 2023 года. Тюменская область: раскрыто 60,5% преступлений, дела по которым находились в производстве. Раскрываемость в ХМАО — 63,7%, в ЯНАО — 65,8%», — следует из статистических данных, опубликованных на сайте МВД РФ. В сфере тяжких и особо тяжких преступлений Тюменская область также занимает последнее место по раскрываемости. Показатель составил 55,4% без учета преступлений прошлых лет и 10,2% в совокупности с ними. В ХМАО результаты составили 56,9% и 19,1%, в ЯНАО — 62,2% и 33,3% соответственно. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область вошла в топ рейтинга роста преступности. По незаконному обороту оружия она увеличилась на 33%.

Правоохранительные органы Тюменской области демонстрируют худшую раскрываемость преступлений, нежели ведомства в ЯНАО и ХМАО. Это следует из статистики за полгода, опубликованной МВД РФ. «Состояние и динамика преступности в регионах РФ, за январь—июнь 2023 года. Тюменская область: раскрыто 60,5% преступлений, дела по которым находились в производстве. Раскрываемость в ХМАО — 63,7%, в ЯНАО — 65,8%», — следует из статистических данных, опубликованных на сайте МВД РФ. В сфере тяжких и особо тяжких преступлений Тюменская область также занимает последнее место по раскрываемости. Показатель составил 55,4% без учета преступлений прошлых лет и 10,2% в совокупности с ними. В ХМАО результаты составили 56,9% и 19,1%, в ЯНАО — 62,2% и 33,3% соответственно. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область вошла в топ рейтинга роста преступности. По незаконному обороту оружия она увеличилась на 33%.