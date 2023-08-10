В МВД назвали худший регион «тюменской матрешки» по раскрываемости преступлений

Раскрываемость преступлений в Тюменской области оказалась хуже, чем в ЯНАО и ХМАО
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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Коллеги тюменцев из ХМАО и ЯНАО раскрывают больше преступлений от числа совершенных на территории субъектов Фото:

Правоохранительные органы Тюменской области демонстрируют худшую раскрываемость преступлений, нежели ведомства в ЯНАО и ХМАО. Это следует из статистики за полгода, опубликованной МВД РФ.

«Состояние и динамика преступности в регионах РФ, за январь—июнь 2023 года. Тюменская область: раскрыто 60,5% преступлений, дела по которым находились в производстве. Раскрываемость в ХМАО — 63,7%, в ЯНАО — 65,8%», — следует из статистических данных, опубликованных на сайте МВД РФ.

В сфере тяжких и особо тяжких преступлений Тюменская область также занимает последнее место по раскрываемости. Показатель составил 55,4% без учета преступлений прошлых лет и 10,2% в совокупности с ними. В ХМАО результаты составили 56,9% и 19,1%, в ЯНАО — 62,2% и 33,3% соответственно.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область вошла в топ рейтинга роста преступности. По незаконному обороту оружия она увеличилась на 33%.

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Правоохранительные органы Тюменской области демонстрируют худшую раскрываемость преступлений, нежели ведомства в ЯНАО и ХМАО. Это следует из статистики за полгода, опубликованной МВД РФ. «Состояние и динамика преступности в регионах РФ, за январь—июнь 2023 года. Тюменская область: раскрыто 60,5% преступлений, дела по которым находились в производстве. Раскрываемость в ХМАО — 63,7%, в ЯНАО — 65,8%», — следует из статистических данных, опубликованных на сайте МВД РФ. В сфере тяжких и особо тяжких преступлений Тюменская область также занимает последнее место по раскрываемости. Показатель составил 55,4% без учета преступлений прошлых лет и 10,2% в совокупности с ними. В ХМАО результаты составили 56,9% и 19,1%, в ЯНАО — 62,2% и 33,3% соответственно. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область вошла в топ рейтинга роста преступности. По незаконному обороту оружия она увеличилась на 33%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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