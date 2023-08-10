10 августа 2023

Курганские бюджетники отдали премию от главы округа военным из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганцы передали свои премии военным из зоны СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Куртамышского психоневрологического интерната (Курганская область) передали премии, полученные от главы округа, военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщила управделами Куртамышского муниципального округа Галина Булатова в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив психоневрологического интерната решил передать премию, врученную главой округа за первое место в конкурсе по благоустройству города, нашим отважным землякам, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении. Булатова рассказала корреспонденту, что коллективом было передано 5 000 рублей.

Также управделами отметила, что весной в рамках благотворительного концерта было собрано и передано на нужды фронта более 40 тысяч рублей. Новая передача денег военным запланирована на следующей неделе.

Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист поблагодарил жителей Куртамышского округа за помощь в покупке автомобиля «Нива». Также сообщалось, что курганцы помогают участникам спецоперации скрывать артиллерию от ВСУ.

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Сотрудники Куртамышского психоневрологического интерната (Курганская область) передали премии, полученные от главы округа, военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщила управделами Куртамышского муниципального округа Галина Булатова в соцсети «ВКонтакте». «Коллектив психоневрологического интерната решил передать премию, врученную главой округа за первое место в конкурсе по благоустройству города, нашим отважным землякам, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении. Булатова рассказала корреспонденту, что коллективом было передано 5 000 рублей. Также управделами отметила, что весной в рамках благотворительного концерта было собрано и передано на нужды фронта более 40 тысяч рублей. Новая передача денег военным запланирована на следующей неделе. Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист поблагодарил жителей Куртамышского округа за помощь в покупке автомобиля «Нива». Также сообщалось, что курганцы помогают участникам спецоперации скрывать артиллерию от ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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