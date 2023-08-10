Курганские бюджетники отдали премию от главы округа военным из зоны СВО

Курганцы передали свои премии военным из зоны СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Куртамышского психоневрологического интерната (Курганская область) передали премии, полученные от главы округа, военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщила управделами Куртамышского муниципального округа Галина Булатова в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив психоневрологического интерната решил передать премию, врученную главой округа за первое место в конкурсе по благоустройству города, нашим отважным землякам, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении. Булатова рассказала корреспонденту, что коллективом было передано 5 000 рублей.

Также управделами отметила, что весной в рамках благотворительного концерта было собрано и передано на нужды фронта более 40 тысяч рублей. Новая передача денег военным запланирована на следующей неделе.

Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист поблагодарил жителей Куртамышского округа за помощь в покупке автомобиля «Нива». Также сообщалось, что курганцы помогают участникам спецоперации скрывать артиллерию от ВСУ.