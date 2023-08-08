Курганцы помогают военным в зоне СВО скрывать артиллерию от врага Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев за маскировочные сети, которые помогают укрываться от врагов. Об этом сообщают волонтеры в соцсетях.

«Передаю слова благодарности от всего коллектива за оказанную помощь. С этой масксетью у нас больше шансов выполнить боевые задачи и остаться в живых. Победа будет за нами», — сказал военнослужащий. На видео, опубликованной в одной из волонтерских групп видно, как маскировочная сеть закрывает машину с артиллерийской установкой.

Курганский волонтер отметил, что для бойцов ВС РФ из Кургана маскировочные сети отправляются каждый месяц. Также в качестве гуманитарной помощи на фронт регулярно передают продукты питания, одежду, медикаменты, инструменты, детские письма и окопные свечи.

Ранее URA.RU писало, что курганцы помогли спецназовцам с маскировкой на передовой. Бизнесмены передали военным в зону СВО десятки масксетей. Также сообщалось, что жители Курганской области помогают военным создавать комфортные условия на передовой. Бойцы ВС РФ записали видеообращение, в котором поблагодарили за гумпомощь в виде раскладушек.