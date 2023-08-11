Свердловчанин собрал в пермском лесу рекордный урожай лисичек. Фото

11 августа 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Лето нынешнего года радует любителей грибов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Свердловской области Никита Бабашев съездил в Пермский край на «тихую охоту» и набрал в соседнем регионе 70 литров лисичек. Фотографией урожая он похвастался в соцсети «ВКонтакте». «Ездил первый раз в Пермский край за лисичками, очень повезло: за 12 часов с учетом всех поездок и заходов в лес вышло собрать около 70 литров. Метки расставил, теперь займет куда меньше времени», — написал грибник под фото. Он добавил, что собрал еще и белых грибов, но они оказались почти все червивыми. Ранее другой свердловский житель похвастался небывалым урожаем боровиков. 72-летний пенсионер собрал семь ведер этих грибов и рассказал, что ему повезло так впервые. Мужчина оставил в лесу метки, чтобы вернуться за новыми грибами Фото: сообщество « Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте»

Житель Свердловской области Никита Бабашев съездил в Пермский край на «тихую охоту» и набрал в соседнем регионе 70 литров лисичек. Фотографией урожая он похвастался в соцсети «ВКонтакте». «Ездил первый раз в Пермский край за лисичками, очень повезло: за 12 часов с учетом всех поездок и заходов в лес вышло собрать около 70 литров. Метки расставил, теперь займет куда меньше времени», — написал грибник под фото. Он добавил, что собрал еще и белых грибов, но они оказались почти все червивыми. Ранее другой свердловский житель похвастался небывалым урожаем боровиков. 72-летний пенсионер собрал семь ведер этих грибов и рассказал, что ему повезло так впервые.