Свердловчанин собрал в пермском лесу рекордный урожай лисичек. Фото

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Презентация нового меню ресторана Monk - блюда с лисичками. Екатеринбург, лисички, грибы, еда
Лето нынешнего года радует любителей грибов Фото:

Житель Свердловской области Никита Бабашев съездил в Пермский край на «тихую охоту» и набрал в соседнем регионе 70 литров лисичек. Фотографией урожая он похвастался в соцсети «ВКонтакте».

«Ездил первый раз в Пермский край за лисичками, очень повезло: за 12 часов с учетом всех поездок и заходов в лес вышло собрать около 70 литров. Метки расставил, теперь займет куда меньше времени», — написал грибник под фото.

Он добавил, что собрал еще и белых грибов, но они оказались почти все червивыми. Ранее другой свердловский житель похвастался небывалым урожаем боровиков. 72-летний пенсионер собрал семь ведер этих грибов и рассказал, что ему повезло так впервые.

Мужчина оставил в лесу метки, чтобы вернуться за новыми грибами
Мужчина оставил в лесу метки, чтобы вернуться за новыми грибами
Фото:

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Житель Свердловской области Никита Бабашев съездил в Пермский край на «тихую охоту» и набрал в соседнем регионе 70 литров лисичек. Фотографией урожая он похвастался в соцсети «ВКонтакте». «Ездил первый раз в Пермский край за лисичками, очень повезло: за 12 часов с учетом всех поездок и заходов в лес вышло собрать около 70 литров. Метки расставил, теперь займет куда меньше времени», — написал грибник под фото. Он добавил, что собрал еще и белых грибов, но они оказались почти все червивыми. Ранее другой свердловский житель похвастался небывалым урожаем боровиков. 72-летний пенсионер собрал семь ведер этих грибов и рассказал, что ему повезло так впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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