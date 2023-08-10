10 августа 2023

Тюменец ударил ножом незнакомку из-за словесной перепалки и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Сотрудники полиции задержали тюменца Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) мужчина устроил поножовщину из-за конфликта с незнакомой жительницей. Он ударил ее ножом по руке и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Женщина с друзьями отдыхала за городом где у нее произошел конфликт с незнакомым мужчиной. В ходе словесной перепалки злоумышленник выхватил нож и ударил потерпевшую по руке, после чего сел в автомобиль и скрылся», — сообщили в ведомстве.

Там же отметили, что сотрудники полиции задержали тюменца, свою вину он признал. Местную жительницу госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области пенсионер зарезал своих собутыльников. На суде он отрицал свою вину и заявлял, что был в хороших отношениях с потерпевшими.

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В Заводоуковске (Тюменская область) мужчина устроил поножовщину из-за конфликта с незнакомой жительницей. Он ударил ее ножом по руке и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Женщина с друзьями отдыхала за городом где у нее произошел конфликт с незнакомым мужчиной. В ходе словесной перепалки злоумышленник выхватил нож и ударил потерпевшую по руке, после чего сел в автомобиль и скрылся», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что сотрудники полиции задержали тюменца, свою вину он признал. Местную жительницу госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области пенсионер зарезал своих собутыльников. На суде он отрицал свою вину и заявлял, что был в хороших отношениях с потерпевшими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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