В Тюменской области пенсионер зарезал двух собутыльников

Пенсионер из Тюменской области в ходе ссоры зарезал мужчину и женщину, с которыми выпивал. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.
«В ночь с 20 на 21 июля 2022 года по адресу: Тюменская область, Тобольский район, д. Хмелева, между Шарафутдиновым 1940 года рождения и потерпевшими, после совместного распития спиртных напитков, возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого Шарафутдинов нанес ножом два удара потерпевшему и еще нанес два удара ножом потерпевшей, в результате наступила смерть потерпевших», — передает ведомство.
На суде пенсионер отрицал свою вину и утверждал, что с потерпевшими был в хороших отношениях, а во время убийства спал. В ходе следствия вина мужчины была доказана. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Ранее в Тюменской области задержали жителя Юргинского района, который подозревается в том, что зарезал своего приятеля во время распития алкоголя. Сейчас мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве.
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