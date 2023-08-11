Москву атаковал беспилотник: главное к этому часу

Минобороны РФ: Киев атаковал Москву дроном-камикадзе
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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
РЭБ Москвы сбили вражеский БПЛА Фото:

В Москве в районе Карамышевской набережной очевидцы обнаружили взорвавшийся беспилотник. До этого было закрыто небо над аэропортом Внуково и массово задержаны рейсы. URA.RU приводит основную информацию к этому часу.

  • Первые сообщения о потенциальной атаке беспилотника по Москве проходили ближе к 10:00 (по Мск). Тогда было закрыто небо над аэропортом Внуково. Также был объявлен режим «Ковер» (вводится в экстренных случаях, когда в воздушном пространстве появляются неизвестные объекты — прим. URA.RU). Рейсы были отложены.
  • Спустя полчаса было закрыто и небо над Калугой. До этого сообщалось о задержках авиарейсов в московских Домодедово и Шерементьево.
  • Спустя примерно час с момента объявления задержек, аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили в его пресс-службе.
  • Далее стало известно, что беспилотник взорвался рядом с Карамышинским гидроузлом. Об этом сообщили очевидцы. Затем информацию подтвердил глава Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что разрушений и пострадавших в ходе атаки нет. Сам дрон был сбит ПВО.
  • Основная часть беспилотника обнаружена на дереве в лесном массиве недалеко от ГКБ №67. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
  • В Минобороны РФ подтвердили, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали Киеву атаковать Москву при помощи дрона. По предварительной версии это был украинский дрон-камикадзе «Бобер».

Часть дрона обнаружили в лесном массиве
Часть дрона обнаружили в лесном массиве
Фото:

Часть БПЛА — недалеко от больницы
Часть БПЛА — недалеко от больницы
Фото:

Предположительно Москву атаковал дрон-камикадзе «Бобер»
Предположительно Москву атаковал дрон-камикадзе «Бобер»
Фото:

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В Москве в районе Карамышевской набережной очевидцы обнаружили взорвавшийся беспилотник. До этого было закрыто небо над аэропортом Внуково и массово задержаны рейсы. URA.RU приводит основную информацию к этому часу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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