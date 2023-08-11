Москву атаковал беспилотник: главное к этому часу

РЭБ Москвы сбили вражеский БПЛАФото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer
В Москве в районе Карамышевской набережной очевидцы обнаружили взорвавшийся беспилотник. До этого было закрыто небо над аэропортом Внуково и массово задержаны рейсы. URA.RU приводит основную информацию к этому часу.
Первые сообщения о потенциальной атаке беспилотника по Москве проходили ближе к 10:00 (по Мск). Тогда было закрыто небо над аэропортом Внуково. Также был объявлен режим «Ковер» (вводится в экстренных случаях, когда в воздушном пространстве появляются неизвестные объекты — прим. URA.RU). Рейсы были отложены.
Спустя полчаса было закрыто и небо над Калугой. До этого сообщалось о задержках авиарейсов в московских Домодедово и Шерементьево.
Спустя примерно час с момента объявления задержек, аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Далее стало известно, что беспилотник взорвался рядом с Карамышинским гидроузлом. Об этом сообщили очевидцы. Затем информацию подтвердил глава Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что разрушений и пострадавших в ходе атаки нет. Сам дрон был сбит ПВО.
Основная часть беспилотника обнаружена на дереве в лесном массиве недалеко от ГКБ №67. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
В Минобороны РФ подтвердили, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали Киеву атаковать Москву при помощи дрона. По предварительной версии это был украинский дрон-камикадзе «Бобер».
Часть дрона обнаружили в лесном массиве
Фото: telegram-канал Baza https://t.me/bazabazon/20375
Часть БПЛА — недалеко от больницы
Фото: telegram-канал Baza https://t.me/bazabazon/20375
Предположительно Москву атаковал дрон-камикадзе «Бобер»
В Москве в районе Карамышевской набережной очевидцы обнаружили взорвавшийся беспилотник. До этого было закрыто небо над аэропортом Внуково и массово задержаны рейсы. URA.RU приводит основную информацию к этому часу.