Лукашенко не хочет терять связь с Евросоюзом

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко намерен сотрудничать со странами ЕС Фото:

Республика Беларусь не хочет терять отношения с соседними странами Евросоюза (ЕС). Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи. Его слова передает белорусское агентство Белта.

Глава страны предполагает, что к 2024—2025 году получится вернуть партнерские взаимоотношения с Европой. Он предложил своим соседям «план добрососедства и мира». Лукашенко намерен вести диалог и с Польшей.

Страны Евросоюза, в частности Литва, усилили свои границы из-за деятельности ЧВК Вагнер в «Беларуси». В начале года Европарламент поддерживал инициативу создания трибунала над Лукашенко.

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Республика Беларусь не хочет терять отношения с соседними странами Евросоюза (ЕС). Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи. Его слова передает белорусское агентство Белта. Глава страны предполагает, что к 2024—2025 году получится вернуть партнерские взаимоотношения с Европой. Он предложил своим соседям «план добрососедства и мира». Лукашенко намерен вести диалог и с Польшей. Страны Евросоюза, в частности Литва, усилили свои границы из-за деятельности ЧВК Вагнер в «Беларуси». В начале года Европарламент поддерживал инициативу создания трибунала над Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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