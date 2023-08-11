Лукашенко не хочет терять связь с Евросоюзом

11 августа 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко намерен сотрудничать со странами ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Республика Беларусь не хочет терять отношения с соседними странами Евросоюза (ЕС). Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи. Его слова передает белорусское агентство Белта. Глава страны предполагает, что к 2024—2025 году получится вернуть партнерские взаимоотношения с Европой. Он предложил своим соседям «план добрососедства и мира». Лукашенко намерен вести диалог и с Польшей. Страны Евросоюза, в частности Литва, усилили свои границы из-за деятельности ЧВК Вагнер в «Беларуси». В начале года Европарламент поддерживал инициативу создания трибунала над Лукашенко.

Республика Беларусь не хочет терять отношения с соседними странами Евросоюза (ЕС). Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи. Его слова передает белорусское агентство Белта. Глава страны предполагает, что к 2024—2025 году получится вернуть партнерские взаимоотношения с Европой. Он предложил своим соседям «план добрососедства и мира». Лукашенко намерен вести диалог и с Польшей. Страны Евросоюза, в частности Литва, усилили свои границы из-за деятельности ЧВК Вагнер в «Беларуси». В начале года Европарламент поддерживал инициативу создания трибунала над Лукашенко.