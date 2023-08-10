Челябинского учителя, обвиняемого в надругательстве над школьницей, отправили за решетку

Учитель проведет в СИЗО два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский учитель надругался над школьницей

Учителя русского языка и литературы из Челябинска Максима М., обвиняемого в действиях сексуального характера в отношении школьницы, 11 августа отправили в СИЗО. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, он проведет под стражей два месяца.

«Сосновский суд принял решение отправить мужчину под стражу. Он пробудет в СИЗО до 10 октября», — сообщил URA.RU источник.

Мужчину задержали в ночь на 10 августа. За день до этого мать третьеклассницы обратилась в полицию с заявлением, что в отношении ее дочери были совершены действия сексуального характера. В СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Прокуратура контролирует ход расследования.

По данным URA.RU, инцидент произошел неподалеку от Касаргов. Мужчина привез девочку на кладбище, завязал глаза и заставил ублажать себя орально. После он оставил ее и скрылся. Школьница вышла на дорогу, проезжающие люди довезли ее до родителей.

Коллеги учителя сообщили, что мужчина и раньше оказывал знаки внимание девочкам-подросткам. Также он пытался «кадрить» молодых учителей.