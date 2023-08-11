В Тюмени гурманы полгода стоят в очереди за «золотыми» яйцами

Тюменцы вынуждены полгода стоять в очереди за яйцами за 1700 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, батарея, яйцо
Стоимость одного страусиного яйца составляет 1700 рублей Фото:

Жители Тюмени могут приобрести страусиные яйца за 1700 рублей, однако ждать их придется полгода. Об этом URA.RU сообщили в местной страусиной ферме.

«В этом сезоне уже не заказать яйца, до сентября сейчас все заказы расписаны. А потом страусы несутся только с апреля по сентябрь. В этом сезоне яйца стоили 1700 рублей», — сообщил агентству сотрудник фермы «Тюменский страус».

Там также добавили, что вес одного яйца составляет 1,5-2 килограмма. Гурманам необходимо занять очередь в апреле, чтобы успеть получить товар. Сотрудник фермы отметил, что в следующем сезоне цены на товар могут вырасти.

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Жители Тюмени могут приобрести страусиные яйца за 1700 рублей, однако ждать их придется полгода. Об этом URA.RU сообщили в местной страусиной ферме. «В этом сезоне уже не заказать яйца, до сентября сейчас все заказы расписаны. А потом страусы несутся только с апреля по сентябрь. В этом сезоне яйца стоили 1700 рублей», — сообщил агентству сотрудник фермы «Тюменский страус». Там также добавили, что вес одного яйца составляет 1,5-2 килограмма. Гурманам необходимо занять очередь в апреле, чтобы успеть получить товар. Сотрудник фермы отметил, что в следующем сезоне цены на товар могут вырасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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