В Тюмени гурманы полгода стоят в очереди за «золотыми» яйцами

Тюменцы вынуждены полгода стоять в очереди за яйцами за 1700 рублей

Стоимость одного страусиного яйца составляет 1700 рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Тюмени могут приобрести страусиные яйца за 1700 рублей, однако ждать их придется полгода. Об этом URA.RU сообщили в местной страусиной ферме.

«В этом сезоне уже не заказать яйца, до сентября сейчас все заказы расписаны. А потом страусы несутся только с апреля по сентябрь. В этом сезоне яйца стоили 1700 рублей», — сообщил агентству сотрудник фермы «Тюменский страус».

Там также добавили, что вес одного яйца составляет 1,5-2 килограмма. Гурманам необходимо занять очередь в апреле, чтобы успеть получить товар. Сотрудник фермы отметил, что в следующем сезоне цены на товар могут вырасти.