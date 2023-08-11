Что известно о челябинском учителе, надругавшемся над третьеклассницей на кладбище

Расследование уголовного дела продолжается
новость из сюжетаЧелябинский учитель надругался над школьницей
В ночь на 10 августа в Челябинске задержали учителя русского языка и литературы Максима М., работавшего в одном из крупнейших образовательных центров города. На него написала заявление мать девочки, над которой он надругался на кладбище вблизи Касаргов. Подробности этого громкого дела — в сбойке URA.RU.
- Максим М. был задержан полицией в ночь на 10 августа. Перед этим силовики проведи ряд оперативных мероприятий: вычислили машину учителя, отследили его передвижение.
- По данным URA.RU, мужчина силой посадил девочку к себе в машину в поселке Касарги. Он отвез ее до кладбища, вывел третьеклассницу из машины, завязал ей глаза. Угрожая ножом, он принудил ее к оральному сексу.
- После удовлетворения своих сексуальных потребностей Максим М. бросил школьницу на кладбище. Девочку привезли домой люди, к которым она обратилась за помощью.
- Учитель отрицает свою вину. По его словам, он подумал, что школьница заблудилась, и решил ей помочь.
- СКР по региону возбудил и расследует уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Прокуратура контролирует ход расследования.
- Ранее мужчина привлекался за нарушение ПДД. В одном из ДТП у него погибла семья. Мать мужчины, погибшая в аварии, также была учителем.
- Коллеги Максима М. на условиях анонимности сообщили, что ранее за ним наблюдалась нездоровая тяга к девочкам-подросткам. Также он постоянно пытался произвести впечатление на молодых учителей.
- В Сосновском райсуде 11 августа ему избрали меру пресечения. Учителя отправили за решетку до 10 октября.
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