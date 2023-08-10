10 августа 2023

В ЯНАО больше трех часов пожарные тушат склад стройматериалов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
В Надыме сгорел ангар со строительными материалами Фото:

В Надыме (ЯНАО) пожарные больше трех часов тушат ангар со строительными материалами. Открытое горение уже ликвидировано, но работы еще идут, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«Около часу дня в пожарную часть города Надыма поступило сообщение о возгорании ангара, который расположен на территории промзоны, 13 проезд. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение внутри здания по всей площади — ориентировочно на площади 240 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Также, в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства пояснили, что на данный момент, несмотря на ликвидацию открытого горения, пожарные еще ведут работы на объекте. В тушении задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники.

Пожарные ведут проливку в загоревшемся ангаре
Пожарные ведут проливку в загоревшемся ангаре
Фото:
В тушении пожара задействовано 12 человек личного состава
В тушении пожара задействовано 12 человек личного состава
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) пожарные больше трех часов тушат ангар со строительными материалами. Открытое горение уже ликвидировано, но работы еще идут, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Около часу дня в пожарную часть города Надыма поступило сообщение о возгорании ангара, который расположен на территории промзоны, 13 проезд. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение внутри здания по всей площади — ориентировочно на площади 240 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Также, в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства пояснили, что на данный момент, несмотря на ликвидацию открытого горения, пожарные еще ведут работы на объекте. В тушении задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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