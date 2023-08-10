В Надыме сгорел ангар со строительными материалами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) пожарные больше трех часов тушат ангар со строительными материалами. Открытое горение уже ликвидировано, но работы еще идут, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«Около часу дня в пожарную часть города Надыма поступило сообщение о возгорании ангара, который расположен на территории промзоны, 13 проезд. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение внутри здания по всей площади — ориентировочно на площади 240 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Также, в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства пояснили, что на данный момент, несмотря на ликвидацию открытого горения, пожарные еще ведут работы на объекте. В тушении задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники.

Пожарные ведут проливку в загоревшемся ангаре Фото: telegram-канал ГУ МЧС по ЯНАО — https://t.me/gumchsyanao89/2558