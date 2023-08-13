Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему отказался переходить в другую частную компанию

Курганский боец ЧВК «Вагнер» остался в частной военной компании, потому что она более привычна

14 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Боец «Вагнера» выбрал то, что более знакомо в плане военного порядка Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец из ЧВК «Вагнер», который служит в Африке рассказал, что не стал переходить в частную военную компанию «Редут». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый военного. По его словам, боец выбрал то, что привычнее и более знакомо в плане военного порядка. «Наш боец думал переходить в ЧВК „Редут“, но передумал. Заключил новый контракт и снова отправился в Африку. Хотя в „Редуте“ предлагали хорошие условия по компенсации за ранения — три миллиона рублей. В ЧВК „Вагнер“ дают порядка 700 тысяч. В итоге выбрал то, что привычнее и более знакомо в плане военного порядка», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что боец ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, к чему готовиться наемникам в Африке. По его словам, одной из опасностей является малярия. Сам военнослужащий переболел ей уже семь раз. Также сообщалось, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер. Рекрутер заявлял, что в данном направлении сейчас берут только тех, кто имеет боевой опыт в зоне СВО.

Курганский боец из ЧВК «Вагнер», который служит в Африке рассказал, что не стал переходить в частную военную компанию «Редут». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый военного. По его словам, боец выбрал то, что привычнее и более знакомо в плане военного порядка. «Наш боец думал переходить в ЧВК „Редут“, но передумал. Заключил новый контракт и снова отправился в Африку. Хотя в „Редуте“ предлагали хорошие условия по компенсации за ранения — три миллиона рублей. В ЧВК „Вагнер“ дают порядка 700 тысяч. В итоге выбрал то, что привычнее и более знакомо в плане военного порядка», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что боец ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, к чему готовиться наемникам в Африке. По его словам, одной из опасностей является малярия. Сам военнослужащий переболел ей уже семь раз. Также сообщалось, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер. Рекрутер заявлял, что в данном направлении сейчас берут только тех, кто имеет боевой опыт в зоне СВО.