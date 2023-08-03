Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, к чему готовиться наемникам в Африке

Боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: наемникам в Африке стоит опасаться малярии

04 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский боец ЧВК «Вагнер» семь раз переболел малярией в Африке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец из ЧВК «Вагнер», который служит в Центральноафриканской Республике (ЦАР), рассказал, что наемникам в Африке необходимо быть готовым к малярии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат Щучанского округа Михаил Рябков, знакомый с военным. «Наш курганец из ЧВК „Вагнер“ семь раз переболел малярией в ЦАР. Когда обычным гриппом болеешь, то потом болезнь обычно переносится легче. С малярией же все наоборот. Каждый раз все тяжелее и тяжелее. Неделями может держаться температура под 40 градусов. Одно из опасных заболеваний, которое ждет в Африке», — поделился рассказом бойца депутат Рябков. Ранее URA.RU писало, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер». По словам рекрутера, на данное направление сейчас берут только тех, кто имел боевой опыт в зоне СВО. Кроме того, бойцам, которые вступают в частную компанию, приходится ехать на базу за свой счет. Также сообщалось, что в Кургане временно закрылся центр по набору наемников в ЧВК «Вагнер».

Курганский боец из ЧВК «Вагнер», который служит в Центральноафриканской Республике (ЦАР), рассказал, что наемникам в Африке необходимо быть готовым к малярии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат Щучанского округа Михаил Рябков, знакомый с военным. «Наш курганец из ЧВК „Вагнер“ семь раз переболел малярией в ЦАР. Когда обычным гриппом болеешь, то потом болезнь обычно переносится легче. С малярией же все наоборот. Каждый раз все тяжелее и тяжелее. Неделями может держаться температура под 40 градусов. Одно из опасных заболеваний, которое ждет в Африке», — поделился рассказом бойца депутат Рябков. Ранее URA.RU писало, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер». По словам рекрутера, на данное направление сейчас берут только тех, кто имел боевой опыт в зоне СВО. Кроме того, бойцам, которые вступают в частную компанию, приходится ехать на базу за свой счет. Также сообщалось, что в Кургане временно закрылся центр по набору наемников в ЧВК «Вагнер».