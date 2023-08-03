03 августа 2023

Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, к чему готовиться наемникам в Африке

Боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: наемникам в Африке стоит опасаться малярии
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганский боец ЧВК «Вагнер» семь раз переболел малярией в Африке Фото:
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Курганский боец из ЧВК «Вагнер», который служит в Центральноафриканской Республике (ЦАР), рассказал, что наемникам в Африке необходимо быть готовым к малярии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат Щучанского округа Михаил Рябков, знакомый с военным.

«Наш курганец из ЧВК „Вагнер“ семь раз переболел малярией в ЦАР. Когда обычным гриппом болеешь, то потом болезнь обычно переносится легче. С малярией же все наоборот. Каждый раз все тяжелее и тяжелее. Неделями может держаться температура под 40 градусов. Одно из опасных заболеваний, которое ждет в Африке», — поделился рассказом бойца депутат Рябков.

Ранее URA.RU писало, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер». По словам рекрутера, на данное направление сейчас берут только тех, кто имел боевой опыт в зоне СВО. Кроме того, бойцам, которые вступают в частную компанию, приходится ехать на базу за свой счет. Также сообщалось, что в Кургане временно закрылся центр по набору наемников в ЧВК «Вагнер».

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Курганский боец из ЧВК «Вагнер», который служит в Центральноафриканской Республике (ЦАР), рассказал, что наемникам в Африке необходимо быть готовым к малярии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат Щучанского округа Михаил Рябков, знакомый с военным. «Наш курганец из ЧВК „Вагнер“ семь раз переболел малярией в ЦАР. Когда обычным гриппом болеешь, то потом болезнь обычно переносится легче. С малярией же все наоборот. Каждый раз все тяжелее и тяжелее. Неделями может держаться температура под 40 градусов. Одно из опасных заболеваний, которое ждет в Африке», — поделился рассказом бойца депутат Рябков. Ранее URA.RU писало, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер». По словам рекрутера, на данное направление сейчас берут только тех, кто имел боевой опыт в зоне СВО. Кроме того, бойцам, которые вступают в частную компанию, приходится ехать на базу за свой счет. Также сообщалось, что в Кургане временно закрылся центр по набору наемников в ЧВК «Вагнер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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