WP: миссия «Луна-25» доказала, что антироссийские санкции бесполезны

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Россия запустила «Луну-25» 11 августа Фото:

Санкции, которые страны Запада ввели против России, не помещали РФ запустить новую космическую программу «Луна-25». Об этом сообщили обозреватели Адела Сулиман и Наталья Аббакумова, отметив, что Россия активно развивается в комическом плане.

«Согласно графику, Россия участвует в гонке с Индией, которая запустила аналогичную миссию — лунный посадочный модуль „Чандраян-3“. Этот шаг толкает Москву в редкое и желанное геополитическое пространство передовых исследований Луны», — написали журналисты в своем материале в газете The Washington Post. Отмечается, что после начала спецоперации страны Запада наложили на Россию многочисленные санкции, в том числе и в комической сфере.

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Россия запустила космическую миссию «Луна-25» 11 августа. Планируется, что модуль прибудет на Южный полюс Луны к 21 августа. Он будет собирать информацию о грунте и проводит другие исследования, передает RT.

Россия запустила космическую программу впервые в новейшей истории. В Роскосмосе подчеркнули, что миссия направлена на поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника.

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Санкции, которые страны Запада ввели против России, не помещали РФ запустить новую космическую программу «Луна-25». Об этом сообщили обозреватели Адела Сулиман и Наталья Аббакумова, отметив, что Россия активно развивается в комическом плане. «Согласно графику, Россия участвует в гонке с Индией, которая запустила аналогичную миссию — лунный посадочный модуль „Чандраян-3“. Этот шаг толкает Москву в редкое и желанное геополитическое пространство передовых исследований Луны», — написали журналисты в своем материале в газете The Washington Post. Отмечается, что после начала спецоперации страны Запада наложили на Россию многочисленные санкции, в том числе и в комической сфере. Россия запустила космическую миссию «Луна-25» 11 августа. Планируется, что модуль прибудет на Южный полюс Луны к 21 августа. Он будет собирать информацию о грунте и проводит другие исследования, передает RT. Россия запустила космическую программу впервые в новейшей истории. В Роскосмосе подчеркнули, что миссия направлена на поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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