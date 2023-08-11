WP: миссия «Луна-25» доказала, что антироссийские санкции бесполезны

11 августа 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Россия запустила «Луну-25» 11 августа Фото: Пресс-служба Роскосмоса Санкции, которые страны Запада ввели против России, не помещали РФ запустить новую космическую программу «Луна-25». Об этом сообщили обозреватели Адела Сулиман и Наталья Аббакумова, отметив, что Россия активно развивается в комическом плане. «Согласно графику, Россия участвует в гонке с Индией, которая запустила аналогичную миссию — лунный посадочный модуль „Чандраян-3“. Этот шаг толкает Москву в редкое и желанное геополитическое пространство передовых исследований Луны», — написали журналисты в своем материале в газете The Washington Post . Отмечается, что после начала спецоперации страны Запада наложили на Россию многочисленные санкции, в том числе и в комической сфере. Новость по теме Зачем Россия впервые за 50 лет отправила корабль на Луну Россия запустила космическую миссию «Луна-25» 11 августа. Планируется, что модуль прибудет на Южный полюс Луны к 21 августа. Он будет собирать информацию о грунте и проводит другие исследования, передает RT. Россия запустила космическую программу впервые в новейшей истории. В Роскосмосе подчеркнули, что миссия направлена на поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника.

Санкции, которые страны Запада ввели против России, не помещали РФ запустить новую космическую программу «Луна-25». Об этом сообщили обозреватели Адела Сулиман и Наталья Аббакумова, отметив, что Россия активно развивается в комическом плане. «Согласно графику, Россия участвует в гонке с Индией, которая запустила аналогичную миссию — лунный посадочный модуль „Чандраян-3“. Этот шаг толкает Москву в редкое и желанное геополитическое пространство передовых исследований Луны», — написали журналисты в своем материале в газете The Washington Post. Отмечается, что после начала спецоперации страны Запада наложили на Россию многочисленные санкции, в том числе и в комической сфере. Россия запустила космическую миссию «Луна-25» 11 августа. Планируется, что модуль прибудет на Южный полюс Луны к 21 августа. Он будет собирать информацию о грунте и проводит другие исследования, передает RT. Россия запустила космическую программу впервые в новейшей истории. В Роскосмосе подчеркнули, что миссия направлена на поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника.