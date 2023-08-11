11 августа 2023

В Тюмени волонтеры вторые сутки ищут 69-летнего пенсионера. Фото

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Мужчина 10 августа вышел из дома и не вернулся Фото:

В Тюмени волонтеры ищут 69-летнего Дмитрия Мурина, который 10 августа вышел из дома и не вернулся. О розыске сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Мурин Дмитрий Николаевич, 69 лет (1953 года рождения). 10 августа 2023 года вышел из дома и не вернулся», — сообщают волонтеры.

Мужчина был одет в серую ветровку, голубую рубашку в клетку, черное трико и черные кроссовки. Пропавший нуждается в медицинской помощи. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Мурина, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.

Дмитрий Мурин пропал 10 августа
Дмитрий Мурин пропал 10 августа

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В Тюмени волонтеры ищут 69-летнего Дмитрия Мурина, который 10 августа вышел из дома и не вернулся. О розыске сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Пропал Мурин Дмитрий Николаевич, 69 лет (1953 года рождения). 10 августа 2023 года вышел из дома и не вернулся», — сообщают волонтеры. Мужчина был одет в серую ветровку, голубую рубашку в клетку, черное трико и черные кроссовки. Пропавший нуждается в медицинской помощи. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Мурина, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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