Мужчина 10 августа вышел из дома и не вернулся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени волонтеры ищут 69-летнего Дмитрия Мурина, который 10 августа вышел из дома и не вернулся. О розыске сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Мурин Дмитрий Николаевич, 69 лет (1953 года рождения). 10 августа 2023 года вышел из дома и не вернулся», — сообщают волонтеры.

Мужчина был одет в серую ветровку, голубую рубашку в клетку, черное трико и черные кроссовки. Пропавший нуждается в медицинской помощи. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Мурина, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.