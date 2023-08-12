Украина начала регистрировать суда для прохода по Черному морю

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ВСУ будут контролировать морские коридоры в Черном море, заявил Дмитрий Плетенчук Фото:
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Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через собственноручно установленные морские коридоры в Черном море. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук.

«Все будет происходить под наблюдением ВСУ. <…> Уже сейчас открыта регистрация [судов, проходящих через украинские коридоры], координатор уже работает», — заявил Дмитрий Плетенчук в ходе телемарафона. Его слова приводит РБК-Украина. Спикер не раскрыл, сколько судов прошли регистрацию. Также он не знает, на какой срок будут открыты коридоры.

О создании Украиной морских коридоров сообщалось 10 августа. По словам представителей ВМС Украины, они будут использоваться для выхода гражданских судов из украинских портов. В Минобороны РФ подчеркивали, что суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут потенциально рассматриваться как военные корабли. Украина создала морские коридоры после выхода РФ из зерновой сделки.

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Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через собственноручно установленные морские коридоры в Черном море. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук. «Все будет происходить под наблюдением ВСУ. <…> Уже сейчас открыта регистрация [судов, проходящих через украинские коридоры], координатор уже работает», — заявил Дмитрий Плетенчук в ходе телемарафона. Его слова приводит РБК-Украина. Спикер не раскрыл, сколько судов прошли регистрацию. Также он не знает, на какой срок будут открыты коридоры. О создании Украиной морских коридоров сообщалось 10 августа. По словам представителей ВМС Украины, они будут использоваться для выхода гражданских судов из украинских портов. В Минобороны РФ подчеркивали, что суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут потенциально рассматриваться как военные корабли. Украина создала морские коридоры после выхода РФ из зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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