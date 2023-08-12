Украина начала регистрировать суда для прохода по Черному морю

12 августа 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

ВСУ будут контролировать морские коридоры в Черном море, заявил Дмитрий Плетенчук Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через собственноручно установленные морские коридоры в Черном море. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук. «Все будет происходить под наблюдением ВСУ. <…> Уже сейчас открыта регистрация [судов, проходящих через украинские коридоры], координатор уже работает», — заявил Дмитрий Плетенчук в ходе телемарафона. Его слова приводит РБК-Украина. Спикер не раскрыл, сколько судов прошли регистрацию. Также он не знает, на какой срок будут открыты коридоры. О создании Украиной морских коридоров сообщалось 10 августа. По словам представителей ВМС Украины, они будут использоваться для выхода гражданских судов из украинских портов. В Минобороны РФ подчеркивали, что суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут потенциально рассматриваться как военные корабли. Украина создала морские коридоры после выхода РФ из зерновой сделки.

Украина начала регистрировать торговые суда для прохода через собственноручно установленные морские коридоры в Черном море. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук. «Все будет происходить под наблюдением ВСУ. <…> Уже сейчас открыта регистрация [судов, проходящих через украинские коридоры], координатор уже работает», — заявил Дмитрий Плетенчук в ходе телемарафона. Его слова приводит РБК-Украина. Спикер не раскрыл, сколько судов прошли регистрацию. Также он не знает, на какой срок будут открыты коридоры. О создании Украиной морских коридоров сообщалось 10 августа. По словам представителей ВМС Украины, они будут использоваться для выхода гражданских судов из украинских портов. В Минобороны РФ подчеркивали, что суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут потенциально рассматриваться как военные корабли. Украина создала морские коридоры после выхода РФ из зерновой сделки.