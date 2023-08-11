Суд в Челябинске арестовал мигранта, обвиняемого в убийстве возлюбленной

12 августа 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Обвиняемый пробудет в СИЗО минимум два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, который обвиняется в убийстве возлюбленной. Он пробудет под арестом до 11 октября, сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Прокуратура поддержала ходатайство <…> о заключении под стражу 49-летнего иностранного гражданина, не имеющего регистрации на территории РФ и находящегося в федеральном розыске. Решением Центрального районного суда Челябинска от арестован до 11 октября», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина был задержан 11 августа. На допросе в следственном управлении СКР он признал свою вину. По данным следствия, 5 августа мужчина пришел в один из пивных баров Челябинска, где находилась его бывшая подруга. Он нанес ей шесть ударов ножом и ушел. Женщину увезли в больницу, где она умерла через несколько дней. Мужчина сдался полиции после того, как узнал о смерти бывшей подруги.

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, который обвиняется в убийстве возлюбленной. Он пробудет под арестом до 11 октября, сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Прокуратура поддержала ходатайство <…> о заключении под стражу 49-летнего иностранного гражданина, не имеющего регистрации на территории РФ и находящегося в федеральном розыске. Решением Центрального районного суда Челябинска от арестован до 11 октября», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина был задержан 11 августа. На допросе в следственном управлении СКР он признал свою вину. По данным следствия, 5 августа мужчина пришел в один из пивных баров Челябинска, где находилась его бывшая подруга. Он нанес ей шесть ударов ножом и ушел. Женщину увезли в больницу, где она умерла через несколько дней. Мужчина сдался полиции после того, как узнал о смерти бывшей подруги.