11 августа 2023

Суд в Челябинске арестовал мигранта, обвиняемого в убийстве возлюбленной

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый пробудет в СИЗО минимум два месяца Фото:
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Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, который обвиняется в убийстве возлюбленной. Он пробудет под арестом до 11 октября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Прокуратура поддержала ходатайство <…> о заключении под стражу 49-летнего иностранного гражданина, не имеющего регистрации на территории РФ и находящегося в федеральном розыске. Решением Центрального районного суда Челябинска от арестован до 11 октября», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мужчина был задержан 11 августа. На допросе в следственном управлении СКР он признал свою вину. По данным следствия, 5 августа мужчина пришел в один из пивных баров Челябинска, где находилась его бывшая подруга. Он нанес ей шесть ударов ножом и ушел. Женщину увезли в больницу, где она умерла через несколько дней. Мужчина сдался полиции после того, как узнал о смерти бывшей подруги.

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Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, который обвиняется в убийстве возлюбленной. Он пробудет под арестом до 11 октября, сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Прокуратура поддержала ходатайство <…> о заключении под стражу 49-летнего иностранного гражданина, не имеющего регистрации на территории РФ и находящегося в федеральном розыске. Решением Центрального районного суда Челябинска от арестован до 11 октября», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина был задержан 11 августа. На допросе в следственном управлении СКР он признал свою вину. По данным следствия, 5 августа мужчина пришел в один из пивных баров Челябинска, где находилась его бывшая подруга. Он нанес ей шесть ударов ножом и ушел. Женщину увезли в больницу, где она умерла через несколько дней. Мужчина сдался полиции после того, как узнал о смерти бывшей подруги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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