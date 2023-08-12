Власти Кургана решили отремонтировать дом купца Шилова

Власти Кургана ищут подрядчика для ремонта дома купца Шилова на улице Куйбышева, 58. Здание признали объектом культурного наследия. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Ремонт выявленного объекта культурного наследия „Дом жилой купца Шилова“ в Кургане на улице Куйбышева, 58. Начальная цена контракта 1 миллион 475 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера.
Подрядчик должен будет, согласно техдокументации, отремонтировать крышу, стены, восстановить утраченные декоративные элементы исторического дома. Запланирован монтаж архитектурной подсветки здания. Завершение реставрации особняка намечено на конец октября.
Ранее с 2019 года в Курганской области отремонтировали 63 исторических здания. Реставрация объектов культурного наследия продолжается в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Далматово.
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