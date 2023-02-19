Губернатор Шумков подсчитал, сколько в области отремонтировали «жалких развалюх». Фото

20 февраля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор рассказал о реставрации зданий в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе с 2019 года было отремонтировано 63 «жалкие развалюхи» по программе восстановления памятников истории и архитектуры. Об этом губернатор рассказал в своей telegram-канале. «Огромное количество зданий обрели вторую жизнь, превратившись из жалких развалюх в симпатичные особняки <…> в рамках программы в регионе с 2019 года восстановлено 63 объекта», — написал Шумков. Губернатор назвал эту цифру отличным итогом трехлетней работы. Также Шумков отметил, что работа по восстановлению объектов будет продолжена. «Восстанавливаться объекты будут и в Кургане, и в Шадринске, и в Каргаполье, и в Далматово», — перечислил он. Кроме того, реставрировать будут и другие объекты исторического значения, помимо старинных зданий. В Курганской области действует программа восстановления исторических зданий фото: telegram-канал Вадима Шумкова Исторические курганские здания восстанавливают по программе с 2019 года фото: telegram-канал Вадима Шумкова Программа реставрации зданий продолжится в Курганской области фото: telegram-канал Вадима Шумкова С 2019 года в Зауралье отремонтировали 63 исторических здания фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе с 2019 года было отремонтировано 63 «жалкие развалюхи» по программе восстановления памятников истории и архитектуры. Об этом губернатор рассказал в своей telegram-канале. «Огромное количество зданий обрели вторую жизнь, превратившись из жалких развалюх в симпатичные особняки <…> в рамках программы в регионе с 2019 года восстановлено 63 объекта», — написал Шумков. Губернатор назвал эту цифру отличным итогом трехлетней работы. Также Шумков отметил, что работа по восстановлению объектов будет продолжена. «Восстанавливаться объекты будут и в Кургане, и в Шадринске, и в Каргаполье, и в Далматово», — перечислил он. Кроме того, реставрировать будут и другие объекты исторического значения, помимо старинных зданий.