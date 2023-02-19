19 февраля 2023
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17 февраля 2023

Губернатор Шумков подсчитал, сколько в области отремонтировали «жалких развалюх». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в с. Мальцево. Шадринск, старинное здание села мальцево
Курганский губернатор рассказал о реставрации зданий в регионе Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе с 2019 года было отремонтировано 63 «жалкие развалюхи» по программе восстановления памятников истории и архитектуры. Об этом губернатор рассказал в своей telegram-канале.

«Огромное количество зданий обрели вторую жизнь, превратившись из жалких развалюх в симпатичные особняки <…> в рамках программы в регионе с 2019 года восстановлено 63 объекта», — написал Шумков. Губернатор назвал эту цифру отличным итогом трехлетней работы.

Также Шумков отметил, что работа по восстановлению объектов будет продолжена. «Восстанавливаться объекты будут и в Кургане, и в Шадринске, и в Каргаполье, и в Далматово», — перечислил он. Кроме того, реставрировать будут и другие объекты исторического значения, помимо старинных зданий.

исторические здания Курганской области
В Курганской области действует программа восстановления исторических зданий
исторические здания Курганской области
Исторические курганские здания восстанавливают по программе с 2019 года
исторические здания Курганской области
Программа реставрации зданий продолжится в Курганской области
исторические здания Курганской области
С 2019 года в Зауралье отремонтировали 63 исторических здания

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Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе с 2019 года было отремонтировано 63 «жалкие развалюхи» по программе восстановления памятников истории и архитектуры. Об этом губернатор рассказал в своей telegram-канале. «Огромное количество зданий обрели вторую жизнь, превратившись из жалких развалюх в симпатичные особняки <…> в рамках программы в регионе с 2019 года восстановлено 63 объекта», — написал Шумков. Губернатор назвал эту цифру отличным итогом трехлетней работы. Также Шумков отметил, что работа по восстановлению объектов будет продолжена. «Восстанавливаться объекты будут и в Кургане, и в Шадринске, и в Каргаполье, и в Далматово», — перечислил он. Кроме того, реставрировать будут и другие объекты исторического значения, помимо старинных зданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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