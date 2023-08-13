Ученые получили первые данные с летящего на Луну корабля 13 августа 2023 в 17:18 Размер текста - 17 + В рамках миссии «Луна-25» получены первые данные, заявили в Роскосмосе Фото: Анна Майорова © URA.RU Первые данные с летящей к Луне российской автоматической станции были получены учеными. В рамках миссии «Луна-25», все системы станции работают нормально, связь с ней стабильна. Об этом рассказали в Роскосмосе. «Получены первые данные измерений на перелете к Луне», — сообщается в telegram-канале Роскосмоса. Там добавили, что все системы станции в рамках миссии «Луна-25» исправны, связь стабильна, а энергобаланс положительный. Новость по теме Зачем Россия впервые за 50 лет отправила корабль на Луну Приборы, которые передают данные измерений, разработаны Институтом космических исследований РАН. Телеметрическая информация показала их нормальное функционирование. Научная команда приступила к анализу первых полученных данных, заключили в Роскосмосе. Ранее стало известно, что Россия запустила космическую миссию «Луна-25» с целью достигнуть Южного полюса Луны. Модуль планируется доставить к 21 августа. Он будет собирать информацию о грунте и проводить другие исследования на поверхности Луны. Первая лунная миссия в истории РФ стартовала с космодрома «Восточный», передает VSE42.ru. Первые данные с летящей к Луне российской автоматической станции были получены учеными. В рамках миссии «Луна-25», все системы станции работают нормально, связь с ней стабильна. Об этом рассказали в Роскосмосе. «Получены первые данные измерений на перелете к Луне», — сообщается в telegram-канале Роскосмоса. Там добавили, что все системы станции в рамках миссии «Луна-25» исправны, связь стабильна, а энергобаланс положительный. Приборы, которые передают данные измерений, разработаны Институтом космических исследований РАН. Телеметрическая информация показала их нормальное функционирование. Научная команда приступила к анализу первых полученных данных, заключили в Роскосмосе. Ранее стало известно, что Россия запустила космическую миссию «Луна-25» с целью достигнуть Южного полюса Луны. Модуль планируется доставить к 21 августа. Он будет собирать информацию о грунте и проводить другие исследования на поверхности Луны. Первая лунная миссия в истории РФ стартовала с космодрома «Восточный», передает VSE42.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям