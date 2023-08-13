Ученые получили первые данные с летящего на Луну корабля

Первые данные с летящей к Луне российской автоматической станции были получены учеными. В рамках миссии «Луна-25», все системы станции работают нормально, связь с ней стабильна. Об этом рассказали в Роскосмосе.
«Получены первые данные измерений на перелете к Луне», — сообщается в telegram-канале Роскосмоса. Там добавили, что все системы станции в рамках миссии «Луна-25» исправны, связь стабильна, а энергобаланс положительный.
Приборы, которые передают данные измерений, разработаны Институтом космических исследований РАН. Телеметрическая информация показала их нормальное функционирование. Научная команда приступила к анализу первых полученных данных, заключили в Роскосмосе.
Ранее стало известно, что Россия запустила космическую миссию «Луна-25» с целью достигнуть Южного полюса Луны. Модуль планируется доставить к 21 августа. Он будет собирать информацию о грунте и проводить другие исследования на поверхности Луны. Первая лунная миссия в истории РФ стартовала с космодрома «Восточный», передает VSE42.ru.
Первые данные с летящей к Луне российской автоматической станции были получены учеными. В рамках миссии «Луна-25», все системы станции работают нормально, связь с ней стабильна. Об этом рассказали в Роскосмосе. «Получены первые данные измерений на перелете к Луне», — сообщается в telegram-канале Роскосмоса. Там добавили, что все системы станции в рамках миссии «Луна-25» исправны, связь стабильна, а энергобаланс положительный. Приборы, которые передают данные измерений, разработаны Институтом космических исследований РАН. Телеметрическая информация показала их нормальное функционирование. Научная команда приступила к анализу первых полученных данных, заключили в Роскосмосе. Ранее стало известно, что Россия запустила космическую миссию «Луна-25» с целью достигнуть Южного полюса Луны. Модуль планируется доставить к 21 августа. Он будет собирать информацию о грунте и проводить другие исследования на поверхности Луны. Первая лунная миссия в истории РФ стартовала с космодрома «Восточный», передает VSE42.ru.